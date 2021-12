A Losilla se le cumplió deseo: “No quiero que la Liga sea campeón”, dijo días antes de morir

Si Saprissa perdía contra Alajuelense, Losilla no salía de la casa en dos días. Prensa Saprissa.

Víctor Manuel Brenes, “Losilla” le dijo a su hijo Luis Alberto, el primero de diciembre pasado, que no quería que Alajuelense fuera el campeón del torneo y se le cumplió el deseo.

Ese fue el último día que Losilla fue a la Cueva, para ver el juego de la semifinal contra Herediano y le confesó a Luis que independientemente de la gran final, él no quería ver a los manudos alzando la copa 31.

“Ese día después del partido me dijo varias veces ‘no quiero que la Liga sea campeón’ y es que yo entendía esa pasión por Saprissa y lo que a él le producía una derrota contra el archirrival”, explicó Luis.

El hijo de Losilla está feliz porque siente que el equipo le rindió un homenaje a su papá y así lo vio desde el primer juego contra los manudos, el 9 de diciembre pasado, cuando el Monstruo supo remontar el partido contra los erizos y ganó 2-1.

“El volver al estadio sin mi papá fue muy duro, porque cuando era niño él me llevaba y ahora yo era quién lo llevaba a él”. — Luis Alberto Brenes, hijo de Losilla.

“Fue doloroso, no quería ir, pero como le hicieron homenaje decidimos ir al estadio. Cuando Saprissa metió los goles yo decía, ‘papi, celebre conmigo en el cielo’ y en cada anotación se sintió un vacío, faltaba verlo brincando.

“Para el partido del domingo le dije a varios primos que vinieran a la casa, no podía estar solo, hubo primos manudos y el ambiente fue muy bonito y muchas personas liguistas me han dicho que por esta vez no les importa que su equipo quedara fuera, porque era un homenaje para papi”, manifestó.

Luis Alberto añadió que el jueves pasado en el juego de ida hubo magia en el Ricardo Saprissa.

“Fue una noche muy linda y siento que los jugadores estuvieron más comprometidos de la cuenta y recuerdo que el domingo anterior, el portero Aarón Cruz destacó que en Saprissa son una familia y recordé tanto a papi, porque eso él siempre lo decía y así salió en el anuncio que le dedicaron.

Luis Alberto y su mamá Rita asistieron al estadio para el homenaje a Losilla. Cortesía.

Intensamente

Luis Alberto afirmó que de niño no entendía por qué su papá no iba a trabajar cuando Saprissa perdía ante la Liga, pero conforme fue creciendo llegó a comprender la pasión de su papá.

“Papi trabajó en un lugar llamado Productos de concreto y me acuerdo que cuando Saprissa perdía con la Liga no iba a trabajar al día siguiente, que por lo general era un lunes.

“No salía de la casa dos días y es que él me decía ‘podemos perder con el que sea, pero no podemos perder contra la Liga’. Vivía muy intensamente los partidos, creo que le daba algo en el estómago”, comentó el menor de sus dos hijos.

Brenes recordó que su papá vivía las mejengas con intensidad, podía reír y brincar o llorar.

“El día que fuimos al partido con Heredia y él gritaba, corría de un lado a otro de la emoción y eso no era de ahora, es de toda la vida.

“Sé lo que era salir con papi del estadio llorando porque Saprissa perdió contra Alajuela y él tenía muchos amigos liguistas, que lo molestaban, pero él se dejaba molestar”, aseguró.

Losilla está feliz en el cielo, pues los manudos no serán campeones. John Durán. (JOHN DURAN)

Pese a la adversidad, Losilla nunca perdía la fe y siempre confiaba en que el Sapri podía sacar la cara ante los rojinegros.

“El campeonato anterior, en el que la Liga era el favorito yo lo terapié y le dije ‘si perdemos no lo quiero ver sufrir, no se ponga triste, porque sabía que se iba a poner mal, muchos aficionados no creían que se podía sacar la serie.

“Él me decía que íbamos a ganar 2-0 y no le quise quitar el impulso y por dicha se hizo lo impensable, que Saprissa fuera el campeón”, recordó.