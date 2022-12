A pesar del resbalón ante Cartaginés, Jeaustin Campos sigue contando con el apoyo de la afición

El Deportivo Saprissa se quedó en el camino del torneo de Copa, al caer contra Cartaginés en la semifinal. José Cordero. (Jose Cordero)

Luego de alcanzar la corona 37, Saprissa ya tuvo su primer revés, al perder la semifinal del torneo de Copa ante Cartaginés.

Los morados se vieron ampliamente superados por el cuadro blanquiazul y eso afloró ciertos fantasmas. Como el hecho de que luego de hacer campeón al Herediano, Jeaustin Campos terminó saliendo del club tras 8 partidos sin ganar.

Otra preocupación de los tibaseños es el manejo del camerino ya que pareciera, por ejemplo, que hay una relación deteriorada con el delantero Javon East. Durante el juego del domingo pasado, el jamaiquino salió molesto de la cancha cuando el entrenador morado lo sacó para mandar al campo a Andy Reyes, al minuto 30 del primer tiempo. Una escena que se repite mucho.

Además, en las últimas horas se habla de la posible salida del portero Aarón Cruz, quien se iría al Herediano. Al meta le quedan seis meses de contrato con el Monstruo, pero Campos sigue confiando la titularidad al joven arquero Kevin Chamorro, quien estuvo desconcentrado en los dos juegos contra los brumosos.

Aún así, la mayoría de saprissistas siguen confiando en el técnico más ganador del país, pero tienen claro que esas cosas negativas no se pueden esconder.

Saprissa logró amarrar a una de sus principales figuras en la zona defensiva

Pese al traspié en el torneo de Copa, los morados siguen confiando en Campos. Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

El exjugador Alonso Solís explicó lo que, para él, podría estar pasando.

“Saprissa acaba de ser campeón y, si bien uno debe competir para ganarlo todo, creo que Saprissa ha hecho una buena pretemporada.

“Con respecto a Javon y Jeaustin, a nadie le gusta que lo saquen, a los jugadores les gusta estar en la cancha, pero un jugador debe entender que el técnico es quien manda y si él hace cambios, es porque cree que es lo correcto”, afirmó.

Saprissa presenta el color del siglo, un chuzo de uniforme

Con el Mariachi coinciden otros aficionados, quienes consideran que no hay que ser alarmistas por lo que pasó ante los brumosos.

“Realmente no jugamos mal el torneo de Copa, veníamos ganando los partidos, pero siento que Cartago viene en una curva de motivación. A ellos les interesa ganar este torneo.

“No me parece que haya que encender alarmas tan pronto, solo dejar trabajar a Jeaustin y creo que podemos tener un equipo sólido si lo dejamos trabajar, porque acá somos muy resultadistas, hay que verlo en el campeonato”, dijo Natalia Solano.

A Javon no le hace gracia cuando Jeaustin lo saca. Foto: John Durán

Ronny González, otro aficionado morado, manifestó que lo que pasó esta semana contra los blanquiazules refleja un problema viejo en la “S”, un buen cuadro titular, pero una banca flojita.

“Si se nos van 2 o 3 jugadores por lesión o por otras cosas nos va mal. Se nota mucho la ausencia de Kendall (Waston) y Youstin Salas, porque sin ellos es otro equipo diferente.

“Siento que Jeaustin tomó el torneo para ir probando lo que verá en el campeonato y a veces noto que Javon se ve frustrado, que no logra entenderse con los compañeros, no me asombra el hecho de que Jeaustin lo saque y ahorita está experimentando, analizando lo que le conviene para el siguiente torneo”, manifestó.

Freddy León es un poco más crítico y pide a la directiva estar ojo al Cristo.

“Pienso que al equipo no se le vio nada contra Cartago, en los anteriores (partidos del torneo de Copa) considero que los rivales no le exigieron nada, entonces se comieron un jamón. Saprissa venía con un buen ritmo y no se mostró para nada lo bien que se veía al equipo hace unas semanas.

“Con respecto a Jeaustin, me preocupa y lo he hablado con otras personas, él tiene esa particularidad, hizo a Heredia campeón y al siguiente torneo hizo un mal trabajo. Esperaría que la dirigencia tome medidas a tiempo si se repite el patrón y, en lo que respecta a Javon, es un jugador bueno y en vez de sacarlo en los primeros minutos, lo que haría es meterlo en el segundo tiempo para que me sea más efectivo”, dijo.