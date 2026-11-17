A menos de una hora para el inicio del juego entre Argentina y Costa Rica, se veían muy pocos aficionados en los accesos al estadio Mario Alberto Kempes, en Córdoba.

Y en medio de la escasa afluencia, empezó a circular la versión de que se estaban regalando entradas en las afueras del estadio para atraer a más público.

El estadio Mario Alberto Kempes luce muy vacío a horas de iniciar el partido. Foto: William Cordero. ( Foto: William Cordero. /Foto: William Cordero.)

Muy poca afluencia

El periodista Juanma Tucci aseguró en su cuenta de X que se habían vendido menos de 18.000 entradas y que se estaban repartiendo boletos gratis para llenar el Kempes.

Tanto la cifra de ventas como el supuesto reparto siguen pendientes de confirmación oficial.

El juego dará inicio a las 5 de la tarde.