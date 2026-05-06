¿A qué hora y por dónde ver el partido Bayern Múnich vs. PSG?

El enfrentamiento entre Bayern Múnich y Paris Saint-Germain es uno de los partidos más esperados de la Champions League.
En la ida de las semifinales, el PSG se impuso 5-4 en condición de local, dejando abierta la serie para este compromiso definitivo.
Horarios y transmisión
El encuentro está programado para las 9 p. m., hora de Berlín, Alemania.
En Costa Rica se verá a partir de la 1 p.m.
En América, podrá seguirse en distintos horarios:
12 p. m., en Estados Unidos (PT)
1 p. m., en México, Centroamérica y Estados Unidos (MT)
2 p. m., en Panamá, Colombia, Perú y Estados Unidos (CT)
3 p. m., en Puerto Rico, República Dominicana, Bolivia, Venezuela y Estados Unidos (ET)
4 p. m., en Argentina, Brasil, Uruguay, Chile y Paraguay.
En Centroamérica, el partido se transmitirá por ESPN y la plataforma Disney+.
Un finalista en espera
Por otro lado, Arsenal FC aseguró su clasificación a la final tras vencer al Atlético de Madrid por 1-0 en la vuelta, cerrando la serie con un global de 2-1. Ahora, el equipo inglés espera al ganador de esta llave para disputar el título.