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¿A qué hora y por dónde ver el partido Bayern Múnich vs. PSG?

El duelo de vuelta promete alta intensidad, mientras el Arsenal ya espera rival en la gran final del torneo europeo

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Por Yerlin Gómez Izaguirre

El enfrentamiento entre Bayern Múnich y Paris Saint-Germain es uno de los partidos más esperados de la Champions League.

En la ida de las semifinales, el PSG se impuso 5-4 en condición de local, dejando abierta la serie para este compromiso definitivo.

Marquinhos of Paris Saint-Germain (L) and Luis Diaz of Bayern Munich (R) compete during the UEFA Champions League semi-final first leg football match between Paris Saint-Germain and Bayern Munich at the Parc des Princes. (Photo by Ibrahim Ezzat/NurPhoto) (Photo by Ibrahim Ezzat / NurPhoto via AFP)
Este es uno de los partidos más esperados. (IBRAHIM EZZAT/NurPhoto via AFP)

Horarios y transmisión

El encuentro está programado para las 9 p. m., hora de Berlín, Alemania.

En Costa Rica se verá a partir de la 1 p.m.

En América, podrá seguirse en distintos horarios:

12 p. m., en Estados Unidos (PT)

1 p. m., en México, Centroamérica y Estados Unidos (MT)

2 p. m., en Panamá, Colombia, Perú y Estados Unidos (CT)

3 p. m., en Puerto Rico, República Dominicana, Bolivia, Venezuela y Estados Unidos (ET)

4 p. m., en Argentina, Brasil, Uruguay, Chile y Paraguay.

En Centroamérica, el partido se transmitirá por ESPN y la plataforma Disney+.

Un finalista en espera

Por otro lado, Arsenal FC aseguró su clasificación a la final tras vencer al Atlético de Madrid por 1-0 en la vuelta, cerrando la serie con un global de 2-1. Ahora, el equipo inglés espera al ganador de esta llave para disputar el título.

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Bayern Múnich vs. PSGChampions LeagueSemifinales
Yerlin Gómez Izaguirre

Yerlin Gómez Izaguirre

Periodista de Tiempo Libre. Bachiller en periodismo y Licenciada en Producción Audiovisual por la Universidad San Judas Tadeo.

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