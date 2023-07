¡A sacar la billetera! Esto deberá pagar Saprissa por las sanciones de la gran final

El recibimiento histórico que hicieron los morados les salió un poco caro tras las sanciones. (Rafael Pacheco Granados)

El Tribunal Disciplinario de la Federación Costarricense de Fútbol ya brindó el reporte de las sanciones de la gran final del campeonato Clausura 2023 y ahí se dio a conocer que Saprissa deberá sacar su buen billete para pagar las multas que les pusieron, muchas de ellas por el recibimiento que organizaron.

En total deberán pagar un millón doscientos mil colones por las siguiente razones.

Saque la calculadora y empiece a sumar: 400 mil colones por no destacar las zonas amarillas de las graderías, aspecto por el que fallaron por tercera vez en la temporada y debido a que sucedió en instancias finales, la multa es doble.

Trescientos mil colones por el lanzamiento de objetos peligrosos a la cancha que no golpearon a nadie, 150 mil por el ingreso de objetos no permitidos al estadio, como extintores no aprobados y otros 150 mil por lanzamiento de objetos no peligrosos que no impactaron a ninguna persona.

Para cerrar la cuenta, 100 mil por el ingreso de objetos no permitidos como banderas de dimensiones superiores a los establecidos y 100 mil más porque los juntabolas no cumplieron sus funciones.