A Saprissa regresaría la persona que puso a volar en su momento a las ligas menores del club

Uno de los viejos conocidos del Saprissa regresaría a las ligas menores del club. Archivo.

En el Deportivo Saprissa siguen haciendo cambios en sus ligas menores y un viejo conocido estaría regresando al cuadro morado.

Se trata del exjugador y técnico Enrique Rivers, quien acompañaría a Vladimir Quesada en el proceso de formación de los futuros jugadores del club, de acuerdo con el sitio Tercer Tiempo, que se encarga de dar informaciones sobre las ligas menores.

Rivers, de 64 años, estaba en el Sapri en el 2021, cuando quedó fuera de las divisiones menores. En ese entonces estaba a cargo de las categorías Sub-15, Sub-17 y Sub-20.

Dos años más tarde llegó al Puntarenas FC como encargado de divisiones menores.

Como jugador, Rivers fue uno de los futbolistas más destacados del cuadro morado. En 1982 se proclamó campeón y en los años 90 regresó a la institución para ser asistente técnico de Alexandre Guimaraes, en donde obtuvo los títulos de 1997 y 1998.

Este medio intentó conversar con Rivers, pero al cierre de la nota no había respondido nuestras llamadas ni mensajes.

