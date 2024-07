A Warren Madrigal le da vergüenza algo que hacen sus fans en TikTok

Warren Madrigal, seleccionado nacional, expresó este lunes una situación que le da un poquito de vergüenza, y que hacen sus seguidoras.

Warren Madrigal, jugador de la Selección Nacional

Resulta que hay varias páginas, seguidores del jugador de Saprissa, que suben constantemente vídeos y fotos del delantero de la Tricolor, en TikTok mostrando admiración por el jugador.

Warren Madrigal tiene muchas admiradoras en TikTok. (Rafael Pacheco Granados)

Warren explicó que no ve mucho las redes sociales pero que le llegan esos vídeos porque sus amigos se los pasan. La Teja le preguntó un criterio sobre esa situación.

“Sí los he visto, no me gusta usar tanto las redes pero mis amigos los pasan mandando, obviamente es lindo es lindo, pero al ver eso me da mucha vergüenza, la verdad”, dijo.

Madrigal dice que la Sele ha trabajado mucho y que está lista para intentar atacar.