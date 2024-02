Aarón Cruz, portero del Herediano, no tira la toalla y detalla lo que deben hacer en Toluca para revertir la serie

Aarón Cruz, portero del Club Sport Herediano, no tira la toalla en la Copa de Campeones de Concacaf, pese a la derrota de este miércoles en casa 2 a 1 ante el Toluca de México.

Aarón Cruz dio algunas pautas que deben seguir en Toluca. (JOHN DURAN)

Cruz considera que están vivos y que resultó difícil luchar con un hombre menos casi todo el partido, debido a la expulsión de John Jairo Ruiz al minuto 12. El partido se jugó este miércoles en el estadio Alejandro Morera Soto.

El arquero dijo qué deben hacer en el estadio Nemesio Díez en Toluca para pasar la serie.

Aaron Cruz portero del Herediano

“Tenemos que ser inteligentes, no podemos salir como locos a buscar el resultado, debemos ser ecuánimes, saber cuándo golpear allá, es un gran equipo el Toluca y es más fuerte en México, por eso tenemos que hacer un partido inteligente”, comentó.

LEA MÁS: Herediano recibió una millonada y entró en un selecto grupo

Expresó que la afición de Toluca mete bastante, pero que el grupo es experimentado para el manejo de esas situaciones.

“Como se dice, la afición no juega, tendrán ese empujón de más, pero en la cancha son once contra once, y estamos vivos”, añadió.

Además, insistió que cuando quedaron con un hombre menos, los jugadores debieron hacer recorridos más largos e intensos y eso afectó al equipo.