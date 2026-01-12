Aarón Salazar de Alajuelense presenta al nuevo integrante de su familia

La familia de un jugador de Alajuelense se hizo más grande y el futbolista está que no cabe de la felicidad por el nuevo integrante de su hogar.
El defensor Aarón Salazar presentó a su nueva mascota, días después de unirse en matrimonio con su esposa, Carolina.
El campeón nacional caminó hacia el altar, el sábado 3 de enero y vive unos días de ensueño con su esposa y con dos peluditos.
La boda de Aarón Salazar
La boda de Salazar estuvo cargada de detalles y romanticismo y varios compañeros de Alajuelense llegaron al enlace, para desearle lo mejor al jugador.
Ronald Matarrita, Celso Borges, Washington Ortega y Santiago van der Putten fueron algunos de los jugadores que participaron en la boda del exfutbolista de Herediano.