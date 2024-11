Aarón Salazar sobre el duelo contra Herediano: “Son ellos o somos nosotros”

Aarón Salazar, uno de los defensas más regulares de San Carlos, y quien pertenece a Herediano, sabe la importancia del partido que jugarán ambos equipos este miércoles.

El duelo es el más atractivo de la jornada y enfrentará al tercer lugar, los Toros del Norte con 31 puntos, contra el cuarto puesto, Herediano con 30, ambos metidos en una férrea lucha por clasificar con otros equipos.

Aarón Salazar lleva un gol en el torneo.

El encuentro será a las 7 de la noche en el estadio Carlos Ugalde en transmisión Tigo Sports.

La Teja habló con el defensor, quien reconoce la importancia del juego, el sentimiento especial que le genera enfrentar a sus compañeros y que van con todo.

-¿Siente que le salió el cambio?

- Fue una buena decisión y la tomé porque, justamente, necesitaba volver. En los últimos torneos en Heredia, me utilizaron de lateral, por la derecha, por la izquierda, de stopper por la izquierda, no es algo malo, es bueno tener esa polifuncionalidad, pero uno no rinde o no sobresale igual.

-Entonces, ¿San Carlos le ha servido para estabilizarse?

Luis Marín ya tuvo a Aarón Salazar en San Carlos y en Herediano. (Albert Marín)

- Pensé en eso, en recuperar esa alegría, esa adrenalina de antes de un partido por jugar, por competir. San Carlos, el año pasado tuvo un buen torneo, llegó a semifinales, estuvo luchando y sabía que venía a luchar en estos partidos que demandan el máximo de mií.

16 — partidos jugados de Aarón en el torneo, con 1.421 minutos

-¿Es un partido especial para usted?

-Siempre es bonito volver a verlos; hace cuatro meses compartía en un camerino con ellos y tengo muchos años allí. Con muchos de los jugadores hemos ganado títulos, pero al enfrentarnos pienso, únicamente, en la tabla y en la actualidad que tenemos. Ahora se reduce a un “son ellos o somos nosotros los que subimos en la tabla”, y en ese punto estamos igual, necesitados de ganar para asegurar esa clasificación.

Aarón Salazar (brazos extendidos) ha sido un baluarte en los Toros del Norte. (Jorge Navarro para La Nacion )

-¿Se siente en un buen momento para enfrentar a sus excompañeros?

-Sí. Cualquier jugador con continuidad va a sentirse bien, y yo tenía bastante rato de no tener esa continuidad de jugar quince partidos seguidos, y ahorita los tengo. Tuve lesiones y en este torneo me he cuidado bastante bien, he tomado las precauciones del caso, por eso he jugado la mayoría de partidos y me ha hecho crecer mucho.

Aarón Salazar se reencontrará con Jafet Soto y el resto del equipo de Herediano. (Rafael Pacheco Granados)

-San Carlos ha tenido la oportunidad de estar más arriba, pero ha dejado pasar partidos increíbles, ¿qué ha pasado?

-Soy el primer crítico de nuestro rendimiento, son partidos que, en lo personal, me han dolido mucho porque si usted se pone a ver los últimos cuatro encuentros hemos empezando ganado, contra Cartaginés, Pérez Zeledón, Alajuelense y Guanacasteca, hasta por tres goles y se han dado diferentes situaciones, sea temas arbitrales, desatenciones, que nos cuestan los tres puntos. Si hubiéramos ganado dos de esos partidos estaríamos en el primer lugar.

El temperamento fuerte de Luis Marín, ¿qué tanto afecta, para bien o para mal?

-Lo hemos analizado todos en el grupo, muchos nos equivocamos. En el partido contra Cartaginés hubo expulsiones, fue un juego que nos hizo llegar al límite de la paciencia de muchos. Luis mostró frustración, pero nos quedamos con lo positivo. Él vive mucho los encuentros y el equipo lo ha entendido y lucha así. El equipo lo acuerpó, pero a veces uno siente que a San Carlos lo miden con otra vara, a veces uno cree que nadie quiere que San Carlos se meta, sea por aspectos deportivos o económicos, pero vamos a seguir incomodando.

Con la mirada fija en la clasificación, el defensa subraya la importancia de corregir errores y fortalecer el aspecto mental, frente a un Herediano contra el cual, los Toros están listos para dar el máximo.