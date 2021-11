Aarón Suárez: “El gol es una cosa que hay que trabajarlo siempre”

Aarón Suárez, el pequeño volante de Alajuelense, volvió a ser la figura de su equipo, esta vez en la goleada de 3-0 contra Jicaral.

Aaron Suárez está mostrando un gran nivel. Foto: Prensa LDA

Suárez abrió la cuenta luego de una buena jugada manuda donde se combinaron Marcel Hernández, Alonso Martínez y él, que cerró la jugada al minuto 32 con una buena definición.

Luego, en el complemento, al minuto 49, le devolvió el favor a Martínez al ponerle un pase por encima de los volantes jicaraleños para que Alonso volviera al gol.

Aarón fue punto alto del equipo, generando opciones con inteligencia, buena ubicación, desbordes y pases inteligentes. Sin duda, una promesa que ratifica su calidad.

-¿Cómo toma el momento que está viviendo?

Tranquilo, trabajo día a día, no pienso más allá y disfruto del momento. Me llega el gol, es una cosa que hay que trabajar siempre y por dicha se están dando las cosas.

-Usted es de los que más corre, ¿sabe cuánto corre en un partido?

No sé cuanto corrí en este partido, pero ando en un rango alto. Es en beneficio del equipo, todos estamos comprometidos y eso es lo importante.

-¿Está consciente de su crecimiento futbolístico?

He trabajado bastante y se dan las cosas. Hay que ir por más, no conformarse y agradecer a todo el cuerpo técnico y a los compañeros. Hay grandes jugadores que me dicen cosas, el profe, todos se me acercan y me dan consejos de todo tipo, que es lo más importante.

Volaron

En el partido también destacaron Martínez y Hernández. Alonso, al igual que Aarón, se fue de gol y asistencia, mientras que el cubano inició la jugada del primer gol y marcó el segundo del León mediante un tiro libre que cobró de forma magistral.