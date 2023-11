Aarón Suárez publica amplia reflexión llevándose por delante a Mariano Torres y a Josué Quesada

Aarón Suárez hizo una reflexión y llamado a que con tal de ganar no se justifique cualquier cosa. (Rafael Pacheco Granados)

Aarón Suárez, futbolista de Alajuelense, publicó este lunes por la tarde una reflexión sobre las obligaciones y responsabilidades de los futbolistas y que en nombre del “ganar” no se debe justificar cualquier cosa que se diga o haga, aunque jugadores o periodistas piensen lo contrario.

Tras la polémica de Freddy Góndola en la que acusó a Mariano Torres de decirle un presunto insulto racista, el tema ha sonado mucho y se podría vincular lo que dijo el sábado el capitán morado cuando le cuestionaron si ofendió a su rival.

“¿Sabés las cosas que me dicen a mí adentro de la cancha y yo no digo nada? Ya me pasó en otro momento y cuando fuimos a declarar no dijeron nada, ¿Sabés las cosas que me dicen a mí? Nunca digo nada porque soy jugador de fútbol y entiendo cómo se juega”, comentó.

En sus redes sociales, el jugador abordó el tema del respeto al rival la integridad, el competir adentro de la cancha, pero sin que eso signifique de valerse de cualquier cosa con tal de sacar ventaja.

“El deporte aparte de dar alegrías y muchas emociones a sus seguidores, tiene una incidencia total para dar mensajes de cambio a la sociedad. En Costa Rica el fútbol es el deporte más seguido, por eso se usa como canal para hacer campañas, llamados al cambio y la mejora social”, dijo.

Las palabras además se suman a declaraciones que este lunes dio el periodista Josué Quesada cuando en su canal de YouTube junto al argentino Diego País afirmó que el fútbol se trata de ganar a como se pueda, pues al final eso es lo que cuenta y que lo se dice en la cancha a veces es parte de eso mismo.

“El fútbol no debería ser una herramienta para educar al mundo, no tiene que serlo, nunca lo van a lograr, nunca van a lograr que el fútbol sea una herramienta de integridad y de conducta, nunca lo van a lograr”

“El fútbol es esto: 20 mil personas metidas en un mismo lugar, diez mil de uno y diez mil del otro luchando por ganar, ahí los conceptos de moralidad humana desaparecen en la competitividad, en la rivalidad y en el afán por ganar, el ser humano pierde los códigos porque tenés que ganar a toda costa.

“Tu cerebro no está pensando en dar el ejemplo y ser ser humano, correcto y moral, tu cerebro está en que hp... tenés que ganar”

Claramente Aarón piensa muy diferente a Quesada por lo que tiró la publicación prácticamente contradiciéndolo.

“El fútbol es un deporte competitivo, donde ambos equipos defienden sus propios intereses y luchan por la victoria. Decir, creer o pensar que pelear e insultar sirve como ventaja es un grave error o que es el ‘espíritu competitivo’ es obsoleto”.

“Las personas llámese futbolistas, médicos, boxeadores, ingenieros, estudiantes estamos llamados a tener principios y buenos valores a ser íntegros en todo momento. Si seguimos teniendo esa clase de pensamientos obsoletos no vamos a crecer como país. Como figuras públicas (futbolistas, periodistas , medios de comunicación) hay que entender que debemos de dar un mensaje correcto a la sociedad”

Suárez cerró su publicación comentando que excusarse en el ganar para decir o hacer lo que sea es algo que no se debe justificar.

“Debemos ser competitivos y luchar en cada partido o aspectos de nuestras vidas, pero, con principios, valores, con humanidad y educación. No debemos de excusarnos en que: ‘así es como se juega el fútbol’. Tenemos la responsabilidad de cambiarlo.”, finalizó.