Aarón Suárez: “Tengo como meta llegar a la selección, no es algo imposible”

Con mucho esfuerzo y brete, Aarón Suárez se ha ganado la confianza de la afición de Alajuelense. Foto Alonso Tenorio Con mucho esfuerzo y brete, Aarón Suárez se ha ganado la confianza de la afición de Alajuelense. Foto Alonso Tenorio (Alonso_Tenorio)

Desde la Trinidad de Moravia, Aarón Suárez es uno de los nombres de moda en Alajuelense, con solo 18 años los aficionados manudos y hasta los que no lo son, reconocen su talento.

El fútbol, además de su pasión, es un camino que espera pueda sacarlo adelante a él y a su familia, la que siempre la ha pulseado para ayudar a que el cumiche de la casa cumpla sus sueños, como lo son consolidarse en la Liga, llegar a la Sele y e ir a jugar a Europa.

Este sábado ante Sporting demostró, una vez más, que los halagos que le tiran no son de gratis: puso la asistencia del primer gol manudo y fue nombrado por Alajuelense como el jugador del partido.

-Sus exentrenadores hablan muy bien de su disciplina y madurez (tiene 18 años), ¿esa es una de las claves del momento que vive?

Creo que sí, es la forma en la que me criaron y me enseñaron los valores, mis papás me enseñaron a ser humilde y tener los pies sobre la tierra, no creerme nunca más que nadie. Si a mí me dicen que tengo que ir a jugar con el Alto Rendimiento, voy sin problema, o si es con la primera. Conozco mi rol y es una parte importante de porqué estoy acá, siempre veo el lado positivo de las cosas.

-Esa madurez no es normal en jugadores de su edad, ¿de dónde viene?

De la casa, mi papá y mi mamá me hablan mucho, igual que mis hermanos, tengo dos y son mayores, me orientan mucho de no perderme, ni que se me vaya la cabeza en una profesión como esta. Siempre trato de aprender de los demás, ver qué hacen, así me doy cuenta qué es bueno y qué es malo.

-Agustín Lleida es el artífice de que usted esté acá, ¿de qué habla con él?

Desde que estaba en la segunda me dijo que me llevara las cosas con calma y que a como era yo, la oportunidad se me iba a dar. Cuando llegué a primera, me dijo que era normal que no tuviera muchos minutos al principio, pero que se me iban a abrir los espacios, que tuviera paciencia e iba a ver los frutos.

-¿Qué fue lo que lo terminó convenciendo de llegar a la Liga?

Comparaba lo que tenía la Liga y Saprissa y qué me podía beneficiar más. Cuando llegué acá me quedé en la residencia (del CAR) como un año, acá iba a estar más tranquilo y no tenía que estar viajando a cada rato, para mí era muy incómodo ir en bus de Moravia a Belén todos los días cuando estaba en Saprissa.

Acá me quedaba (en el CAR) y me podía levantar temprano, desayunaba, me daban todo, sentía que podía crecer más como jugador. Entrenaba por la mañana con el equipo y por la tarde me iba para las canchas a entrenar solo para reforzar, eso fue lo más importante para mí.

Aarón Suárez es de esos jugadores que pueden llevar la pecosa pegadita al pie. Foto: Rafael Pacheco. Aarón Suárez es de esos jugadores que pueden llevar la pecosa pegadita al pie. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

-¿Siempre ha jugado en la posición del que arma o distribuye?

Sí, pero yo siempre he jugado por dentro, como lo estoy haciendo ahora, cuando estaba el profe Andrés (Carevic) no se jugaba una formación con ese tipo de jugador, por lo que lo hacía por afuera, me lo pedía y yo cumplía.

Con el profe Luis (Marín) sí se juega con ese jugador ahí, lo que siento que me ha ayudado bastante, es mi posición natural y adonde me siento mejor. Al estar por dentro puedo tocar más el balón, al estar por fuera con la línea de banda uno se limita más y por dentro tengo más libertad para moverme.

-Hay muchos referentes de jugadores que no son muy altos, pero sí muy talentos, ¿cómo toma que alguien pueda señalarlo por eso?

Un día venía con el profe (Harold) Wallace y con el profe Luis y había un portero grandísimo, como de 1.90 y me dice Wallace, ‘Aarón, ¿usted se imagina con esa estatura?’ y se muere de risa y dice el profe Marín, ‘n’ ombre, sino no haría lo que hace en los espacios y por donde se mete’.

Con la estatura que tengo me siento bien, ágil, generalmente los jugadores más bajos son los que están en esta posición.

-¿Piensa en la selección?, viendo que llaman a otros jóvenes como usted...

Sí, claro, si los llaman a ellos, ¿por qué a uno no?, siempre trato de demostrar en los partidos, darlo todo, creo que no es algo imposible y por eso tengo esa meta a mediano y corto plazo. Yo he estado en selección desde U-15 a U-20 y fui compañero de Kenneth Vargas (Huevito), incluso.