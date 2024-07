Abogado de Jeikel Venegas insiste que el video íntimo es viejo y que el uniforme que se ve no es el actual

Jeikel Venegas demandará a la persona que publicó sus videos íntimos.

El abogado de Jeikel Venegas, Wilberth Montenegro, respondió a todos aquellos aficionados que han dudado de sus palabras, ya que en una entrevista con La Teja aseguró que el video que se filtró del jugador es viejo.

Muchos comentarios en redes sociales dudan y cuestionan que la grabación tenga dos años, como asegura el abogado, porque el uniforme con el que aparece el jugador, según dicen, es el nuevo.

Venegas protagonizó dos videos íntimos en el estadio Fello Meza, usando el uniforme del Cartaginés, dándose cariño en uno y en otro enseñando su miembro.

Por ejemplo, Paul AC comentó en el Facebook de La Teja: “Anda el uniforme nuevo, póngase serio”.

Alex Palma Palma también expresó su parecer al respecto: “Pues qué genio, por qué sale entonces con el nuevo uniforme de Cartaginés, que estrenaron este campeonato”, escribió.

Nidia Delgado expresó: “Con la camisa de este torneo, qué raro que eso fue hace dos años”.

Consultado al respecto por La Teja, el abogado dijo: “Están confundido, ese no es el uniforme nuevo. El nuevo es negro, no es azul, según lo que me ha contado Jeikel”, manifestó.

También explicó otro argumento: “Vea el pelo de Jeikel, lo tiene blanco, se lo tiñó como lo tenía hace año y medio. Es que la gente habla por hablar”.

El caso del jugador está en medio de una investigación interna del club y no fue convocado al partido de este miércoles contra San Carlos.

El jugador manifestó, mediante su abogado, sentir mucha vergüenza y que demandará a las personas involucradas en la difusión del video, una de ellas sería una exnovia.