Una vez ni me dejaron entrar al estadio porque ando con los colores de Saprissa siempre, tengo años de vestir así. Venía Saprissa a jugar con San Ramón y fue al estadio con un grupo de San José y otros de aquí, preparamos un pequeño refrigerio para cuando terminara el partido. Era domingo en la mañana y cuando llegamos a la puerta nos dicen que no hay campo y era mentira, adentro estaba el campo y no nos dejaron entrar y nos fuimos a ver el partido por tele. Esa vez ganó Saprissa, pero no recuerdo el marcador.