Abuelita nicoyana que sigue a Guanacasteca por todo lado, dice la verdad sobre Horacio Esquivel

Doña Rosalina Fajardo, de 85 años, es la aficionada más fiel que tiene la Asociación Deportiva Guanacasteca y este domingo estará presente en el estadio Alejandro Morera Soto, a las 11 de la mañana, alentando al equipo en la disputa de la semifinal del torneo de Copa.

Doña Rosalina va a todos los partidos de Guanacasteca y hasta fue nombrada, de manera informal, la madrina del equipo por el entrenador Horacio Esquivel.

Doña Rosalina Fajardo es una nicoyana de pura cepa, fan de la ADG. (Cortesía )

La abuelita es requetesimpática y hasta contó una anécdota que le ocurrió el domingo pasado, cuando fueron a San Carlos. “No ve que la buseta en la que viajábamos se quedó varada y entonces dijeron que me fueran con el equipo. Me vine con ellos, son una belleza”, expresó.

Este domingo viajará al estadio Alejandro Morera Soto para ver a su querido equipo disputando la semifinal del torneo de Copa, junto a un grupo de unas 18 mujeres, entre ellas, una hija suya, que le ponen un ambiente muy guanacasteco a los partidos de la ADG.

Ella nos contó por qué es aficionada de los guanacastecos.

“Porque soy nicoyana de pura cepa y porque desde que entró Guanacasteca en 1973, los apoyo. Un hijo que ahora tiene 48 años, yo lo sacaba con el equipo y era como la mascota”, expresó.

Rosalina Fajardo acompaña a la ADG a todo lado. (Cortesía )

La señora siempre se apunta bien identificada con los colores rojo y verde para dejar bien claro cuál es su equipo.

“Voy con el uniforme, enagua verde o roja, la camisa del equipo y sombrero y mi bandera. Ya los jugadores me conocen, Horacio me dice que soy la madrina. Ya me he sacado fotos con él”.

Rosalina Fajardo dando un saque inicial. (Cortesía )

Dijo que ya el equipo le quitó el invicto a la Liga y está muy optimista.

“El equipo está muy bueno, antes teníamos una racha fea. Vamos a ver si podemos ganar allá”, expresó la señora, quien dice que ella hace de todo.

“Yo hago de todo, pero me aburro, por eso me voy con el equipo a todo lado”, expresó mientras nos invitaba a tortillas palmeadas cuando vayamos a Nicoya.

Rosalina Fajardo con Horacio Esquivel y otra mujer. (Cortesía )

Expresó que la ADG cuenta con un gran técnico, que va siempre de frente y que se mete en problemas por decir la verdad.

“Él es muy buena gente, pero siempre lo expulsan porque dice la verdad, los árbitros le tienen como una ley, pero él es así”, comentó.

Otro aficionado de la ADG es Luis Obregón, quien cree que el equipo anda muy bien y que las bajas de Alajuelense por los seleccionados podrían mermar el nivel de los rojinegros.

“La gente está motivada, es la primera vez en la historia que estamos tan cerca de una final (que no sea de segunda división) y la Liga va a estar diezmada, porque les quitaron gente de la Selección Nacional”, expresó.

La ADG editó la foto, pero ya sabemos que tiene doña Rosalina en la mano. (Cortesía )

El periodista de la ADG, César Blanco, expresó que saldrán al menos tres buses de Nicoya para Alajuela (unas 150 personas) y que siempre los residentes del GAM guanacastecos van a los partidos del equipo en el Valle Central.

“También va gente de Abangares, porque José Ugalde es de allí y se organiza un grupo de personas para ir”, expresó Blanco.

José Pablo Córdoba firma camisetas a aficionados en una actividad.

Blanco reveló que el equipo hace tiene una gran relación con el pueblo. Hace poco realizaron una dinámica donde unos aficionados tenían la posibilidad de ir a un entrenamiento y compartir con los jugadores.

El Cubo Torres es de los más buscados por la gente. (ADG)

Para Blanco, esa comunión es importantísima para la institución.

“Para el partido previo de Saprissa, llevamos al equipo a una reserva indígena de Hojancha, Matambú, vieras qué lindo estuvo. La gente nunca ha tenido la oportundidad de ver a un equipo de primera división. En Nicoya hay más de cien barrios y generalmente buscamos cómo llevarlos”, expresó.