Abuelo de Daniel Chacón confiesa que su nieto ha rechazado ofertas de Saprissa y Alajuelense

Don José Octavio Salas es una de las personas más cercanas de su nieto Daniel Chacón, futbolista del Cartaginés. Foto: Facebook José Octavio Salas.

Don José Octavio Salas, abuelo del defensor del Cartaginés, Daniel Chacón, es posiblemente la persona más cercana al joven brumoso en lo que respecta a su carrera futbolística, lo sigue a todas partes.

Desde que Daniel era un niño, lo llevaba a los entrenamientos con el club de la Vieja Metrópoli, ha estado allí siempre en cada partido, en cada estadio, siempre que la bolsa se lo permita.

Por estos días el nombre de su nieto ha sonado muchísimo, no solo por el buen suceso que ha tenido con la selección nacional durante este año, sino por todo lo que se habla sobre su continuidad con los brumosos, cuyo contrato vence en junio de este año.

Leonardo Vargas, presidente brumoso, le confirmó a La Teja que ya le ofrecieron la renovación del contrato al jugador y que la decisión está del lado del muchacho de 21 años recién cumplidos.

Rumores van y vienen sobre el futuro de uno de los jugadores más prometedores del fútbol nacional, que lo quieren Saprissa y Alajuelense, que tiene opciones en el exterior. ¿Qué va a pasar con él? Don José Octavio nos habló de manera muy clara y directa sobre lo que se sabe de esta situación.

“Yo sé que Daniel con otro equipo nacional nunca va a jugar, eso sí se lo puedo decir, estoy totalmente seguro. Saprissa le ha ofrecido de todo, él no ha querido, Alajuela también le ofreció y dijo que no. Su enfoque es irse al extranjero, es en lo que está pensando, es su sueño que creo que se puede cumplir, por lo que uno escucha por ahí verdad (risas) creo que se puede cumplir.

“Yo deseara que él se quedará aquí, porque es el equipo que nosotros amamos, que la familia quiere, una familia que al principio casi toda era saprissista ahora es cartaga de corazón. Nosotros realmente deseamos que se quede aquí, si él firma acá lo seguiremos apoyando y si se va, acá seguiremos siguiendo a este equipo tan lindo y a esta gente maravillosa de Cartago”, aseguró don Octavio.

Daniel Chacón se ha vuelto uno de los bastiones del Cartaginés. (JOHN DURAN)

-¿Porqué está tan seguro que Daniel no jugaría en otro equipo nacional?

Porque Daniel es de corazón azul, fue campeón U-15, U-17 y U-20, todo con Cartago con edades muy bajas, puedo decirles que es cartago de corazón, él ama a este equipo. Yo sé que Cartago cualquier oferta que le hagan se la va a mejorar, acá él tiene gran imagen, un público que lo quiere mucho. Igual es su decisión, sabe lo que le conviene, está muy bien asesorado, es muy maduro para tener 21 años.

-¿A qué se refiere cuando dice que Saprissa le ofreció de todo?

Le ofreció un contrato, lo ha buscado varias veces, tengo conocimiento que lo hizo hace más de un año, le ha ofrecido cosas y con Alajuela también. Él ha dicho que no. El objetivo de él es jugar afuera. Al menos yo y mi familia no lo vemos con otra camisa acá. Es que es algo que no vemos en realidad. Tendría que ser una oferta de esas astronómicas, inigualables, para que él se vaya a otro equipo nacional.

-¿El aficionado blanquiazul puede estar tranquilo entonces?

Es que como me ha dicho él, ‘Tito es que ellos (Cartaginés) me lo han dado todo, yo he dado todo por ellos y ellos me lo han retribuido igual’. Yo a veces me molesto cuando veo noticias que aseguran que va para acá, para allá, para todo lado y no es así. Hay gente en la calle que puede reaccionar y ofenderlo. Yo sé lo que es él y su pensamiento.

-Hablemos de la selección, ¿usted ve a Daniel en el Mundial de Catar?

Cuando el fue a la India, en el mundial U-17 (2017) Porritas (Rodrigo Porras, exmasajista en la Fedefútbol) le puso Catarita, porque lo veía proyectado a cosas grandes. Él tiene la convicción, tiene la clase y todo el proceso en selecciones nacionales. No fue al preolímpico (el año pasado en Guadalajara) por una lesión, pero ha tenido paciencia para luchar por sus metas, yo creo que va a ir a Catar, creo que vamos a pasar el repechaje y además creo que Cartago será campeón este año.

Daniel fue titular con la Sele ante Estados Unidos. (JOHN DURAN)

Luis Fernando Suárez dice que él necesita en la selección jóvenes con la cabeza bien amueblada, que piensen, algo que posiblemente Daniel tiene gracias a ustedes.

Es que él siempre se ha preparado para esto, desde que era muy joven tenía esa mentalidad de ser profesional. Yo recuerdo cuando él empezó, porque lo subieron muy joven, en la sub 17 estaba de 14 años, en el alto rendimiento estaba casi a los 16, siempre le decía que tuviera un objetivo, si llega un compañero y lo banquea, tiene que esforzarse el doble para ser mejor que él.

Él es un luchador, de esos que entre más duro se la ponga más va a luchar. En la India fue el último que llegó y jugó titular los tres partidos. De la generación de Daniel en Cartago solo él queda, porque Ronaldo iba más arriba y Carlos Barahona venía en una más abajo.

¿A usted como abuelo, dónde le gustaría ver a Daniel jugando en el extranjero?

El sueño mío es verlo jugando en la Champions League (de Europa), verlo en un partido de la Champions, yo siempre se lo digo a él. “Daniel, me hace falta verlo en la Champions”. En el momento que él se vaya, yo no creo que lo haga a una liga de relleno, la ambición de él es ir a una liga fuerte o llegar en algún momento. Lógico me gustaría verlo en un gran equipo. Él no tiene techo ni límite.