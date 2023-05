Abuelo y nieto protagonizaron una de las historias más lindas del título 38 del Saprissa

Emmanuel Azofeifa y su abuelo, Jorge Ruiz, son grandes aficionados al Saprissa. Foto: Cortesía.

Emmanuel Azofeifa Ruiz le dio a su amado abuelo, Jorge Ruiz, una sorpresa de esas que el señor de 82 años ama, ya que el pasado domingo llegó con dos entradas para ir a ver la final del Clausura 2023 en la Cueva.

Mediante un video en Tik Tok, el nieto documentó todo el proceso, desde el momento en que le contó a don Jorge que iban para el estadio, el camino hacia Tibás, cómo vivieron el partido y por supuesto la gran celebración que se pegaron por un cetro más conseguido por su amado Saprissa.

La idea fue todo un pegue, ya que en solo un día el video suma más de 180 mil reproducciones, más de mil comentarios y más de 20 mil Me Gusta. Hasta la cuenta oficial del Monstruo les comentó el video con la frase: “Que bueno que pudieron venir” y un emoji de un corazón morado.

Para conocer toda la experiencia hablamos con los protagonistas, quienes están felices de la vida por vivir un momento tan importante y honrar una tradición de ir juntos a la Cueva desde hace muchos años.

“Esta es la segunda vez que lo hago así, para la 37, ahora en diciembre, hice lo mismo y lo llevé de sorpresa. Es curioso porque nunca que hemos ido juntos al estadio hemos perdido.

“La razón por la que lo llevo de sorpresa, es porque de pequeño me aplicaba las mismas, me decía que íbamos a comer a un restaurante cerca de Tibás y yo le decía que ahí estaba el estadio, qué si íbamos para allá y él me decía que no y de pronto me llevaba al estadio, imagínese la emoción. Yo ahora le aplico las mismas y no le digo nada hasta el mismo día”, comentó el joven, de 23 años.

Don Jorge ha sido todo un amuleto cada vez que va con su nieto al estadio Saprissa. Foto: Cortesía.

Azofeifa ha vivido los momentos más dulces con Saprissa al lado de su abuelo, la persona responsable de que se hiciera morado, pues muchos en su familia son liguistas.

“Imagínese que me levantaba desde que tenía cinco años para ver el Mundial de Clubes en la madrugada, me decía que había que ver a Saprissa. Yo todos los partidos los veo con él, mis compas saben que yo nunca hago planes porque siempre me quedó a verlos con él.

“Esta vez estaba tan difícil conseguir entradas que lo veía muy duro, yo quería llevarlo y por dicha un compa me consiguió las entradas, compró cinco que era el máximo que se podía y me dejó dos, porque sabe que siempre voy con mi abuelo, ya mis amigos saben que si quieren ver un partido conmigo lo tienen que ver con él también, si no no voy”, destacó.

En el estadio la pasaron de lo lindo, salvó en el momento que Alajuelense casi les anota al puro inicio, pero para su tranquilidad el Cachetón (Johan Venegas) dejó ir la opción más clara del partido para los manudos. La jugada la vivieron con mucho susto porque estaban justo detrás del marco en el que pasó esa jugada.

Emmanuel Azofeifa puede ir a La Cueva con amigos, pero su abuelo no puede faltar. Foto: Cortesía.

“Durante la semana estuvimos muy nerviosos, uno en el trabajo (en Intel) por lo menos se distrae, pero él está pensionado y estuvo pensando en eso toda la semana, decía que no podía ni dormir. Con la jugada de Venegas nos volvimos a ver y nos abrazamos del susto y ya cuando cayó el primer gol de Saprissa, todo fue otra cosa.

“A mí me gusta disfrutar el ambiente con él, en el video se ve que se pone de bombeta a patear la bola, pero es porque él es así, no es que lo hizo para que lo grabara, disfruta mucho del ambiente y por eso yo también lo disfruto igual”, destacó.

Realizado

En el estadio don Jorge estaba realizado viendo al equipo de sus amores y muy orgulloso cuenta que nació en 1949, mismo año en el que Saprissa debutó en primera división, por lo que dice que nació con el Monstruo, con el que ha visto al menos 30 campeonatos, según dice.

“Fue una experiencia y una emoción muy grande, desde antes que empezara el partido ya estábamos celebrando. Mi nieto ahora me está haciendo famoso con ese video, estoy muy contento que me haya llevado al estadio, celebramos aunque nos mojamos un poquito, pero no importa, lo valió”, dijo.

Uno de los recuerdos más lindos que tiene, fue cuando tenía diez años y se metió al Estadio Nacional a ver a la S jugar contra el Real Madrid, ya que, además, es madridista.

Don Jorge Ruiz es tan morado que hasta el queque de cumpleaños se lo hacen de Saprissa. Foto: Cortesía.

“Ese día me colé en el estadio, tenían una escalera en la delegación de Mata Redonda y tuvimos que pagar diez céntimos para subirnos, me tiré desde el otro lado, caí en una zanja, me golpee un poquito, pero después fui para las gradas y desde ahí pude ver el partido.

“Fue una experiencia inolvidable ver a Di Stéfano, a Gento, a Puskas, a un montón de jugadores que eran de una calidad impresionante y Saprissa jugando contra ellos”, detalló.

El fútbol y los colores muchas veces representan este tipo de cosas, tradición, unión familiar y un legado que se transmite por generaciones.