¿Abusó la Sele al decir que quería ser campeona del Mundo? Esto dice Luis Fernando Suárez

El técnico de la Selección Nacional, Luis Fernando Suárez, cambió por completo el tono durante la conferencia de prensa previo al juego contra Japón, que será este domingo, a las 4:00 de la mañana.

Al inicio de la atención a los periodistas, el colombiano se mostraba tal y como lo hacía en la primera parte de la eliminatoria mundialista: serio, con un tono de voz calmado, pero hubo una pregunta que lo hizo despertar y recalcar que él, el cuerpo técnico y los jugadores siguen con la mentalidad de avanzar a la siguiente fase de la Copa del Mundo.

La pregunta que le hicieron fue: ¿considera que se abusó con el discurso de que ‘queremos ser campeones del mundo’?

“Es un riesgo que debemos correr y lo seguiremos corriendo, al final es eso. También lo conocíamos, y dentro de todo y ahí es cuando uno tiene que pensar, porque el mensaje es claro con respecto a lo que nosotros queremos: es cambiar, es hacer cosas diferentes y no quedarse en la mediocridad, porque eso es lo más fácil.

“Hace poco dije lo que yo pensaba con respecto a algo: es muy fácil que a la gente le guste, es más, es la situación, en determinado momento de lo que es más fácil de decir, es decir, ‘esto es lo que hay, no podemos pelear más, no hay forma de pelear contra nadie, no hay forma de crecer’, entonces la gente se queda tranquila con eso, es muy bueno, ojalá que se quede ahí y no crezcamos más.

“Y yo creo totalmente lo contrario, yo creo que hay que dejar una semilla distinta, de pronto no para ahora, pero si para después. Hay que pensar en grande, la gente que piensa en grande es la más criticada, sobretodo cuando tiene estas situaciones, pero si uno después de esto, después de que perdamos 7-0 voy a decirle a Joel, ‘no vamos a quedar campeones, tranquilo, quédese aquí, no hagamos nada’, pues yo estoy siendo un mal entrenador.

“Creo que el mensaje que tengo que darle a la gente es que tengo que seguir. La gran mayoría de los que han ganado cosas han perdido y han fracasado, sin embargo, se levantan y empezamos otra vez y hay veces que uno llega al curvito y vuelve a caer y vuelves a empezar. (Acá a Suárez le cambia el semblante) La mayoría de las veces a nosotros lo que hacemos es que a la segunda caída pensamos que ‘no es para mí', entonces, es muy difícil decir ‘quiero ser campeón’, es más fácil decir nos equivocamos, es más fácil decirlo y así queda todo el mundo tranquilo.

“Pero me queda el remordimiento de que hoy un chico como Brandon Aguilera le queda esa sensación de que debe quedarse quieto, no pensar en grande, teniendo 20 años. Yo hoy tengo la obligación de decirle a Brandon ‘usted tiene que seguir peleando para que Costa Rica quede campeón del mundo’, así como una vez las hermanas Poll fueron campeonas olímpicas.

“Creo que hay un montón de cosas en las cuales ser conscientes de los riesgos que corre y no me importa correrlos, porque estoy dejando alguna semilla, que no sea yo quien la deje, que se acuerden de alguna cosa que se dio después de acá. Tengo ejemplos así: hace 10 años Honduras le ganó 8-2 a Canadá y hoy Canadá es el mejor equipo de la Concacaf, seguramente aprendieron de esa derrota y todo el muno aprende de pérdidas.

“La cuestión es aprender y tener la fortaleza para salir adelante, decir ‘hoy puedo volver’, aunque me critiquen, aunque digan usted es un abusador, un igualado, si uno se queda con eso, sí es un perdedor. Perdón por ser tan reiterativo y de pronto me dejé llevar por algo que no debía hacer”; finalizó el entrenador.