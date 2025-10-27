Deportes

Acá puede seguir el partido en el que Costa Rica podría ganarle una histórica medalla de oro a Nicaragua

Costa Rica y Nicaragua juegan este lunes por la medalla de oro en béisbol de los Juegos Centroamericanos

EscucharEscuchar
Por Sergio Alvarado

Costa Rica y Nicaragua disputan este lunes, a partir de las 2 p.m., la medalla de oro en el béisbol de los Juegos Centroamericanos, presea que podría ser histórica para la representación tica.

Para la novena tica ha sido un torneo muy bueno, de una disciplina que crece en el país y para dar el paso final se mide a una de las potencias del área, como lo son los pinoleros.

La nacional encabeza la tabla de posiciones del certamen con tres triunfos en tres partidos, tras derrotar a Guatemala, El Salvador y Honduras, con lo que se puso en la antesala de una medalla que nunca ha conseguido en esta categoría.

Juegos Centroamericanos Guatemala 2025 Selección de béisbol 27 de octubre del 2025 Fotografía: Comité Organizador JCG
Costa Rica lleva tres triunfos en béisbol en los Juegos Centroamericanos de Guatemala. (La Nación/Fotografía: Comité Organizador JCG)

Si Costa Rica derrota a Nicaragua es campeón, pues por el formato del torneo juegan todos contra todos y quien acabe líder se lleva la medalla dorada.

¿Revancha entre ticos y pinoleros?

El juego para algunos podría ser una revancha, luego de que hace unas semanas ambas naciones se enfrentaron en fútbol en las eliminatorias rumbo a la Copa del Mundo de Norteamérica 2026.

Siga el partido por acá

En este enlance puede seguir el partido y sus principales incidencias, en la transmisión oficial de las justas.

Juegos Centroamericanos Guatemala 2025 Beisbol 25 de octubre de 2025 Fotografía: Comité Olímpico
Costa Rica ha tenido un buen rendimiento en béisbol en los Juegos Centroamericanos. (La Nación/Fotografía: Comité Olímpico)
boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
BéisbolCosta RicaNicaraguaJuegos Centroamericanos GuatemalaGuatemala
Sergio Alvarado

Sergio Alvarado

Periodista de La Teja, especializado en deportes. Graduado de la Universidad Internacional de las Américas.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.