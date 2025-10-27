Acá puede seguir el partido en el que Costa Rica podría ganarle una histórica medalla de oro a Nicaragua

Costa Rica y Nicaragua disputan este lunes, a partir de las 2 p.m., la medalla de oro en el béisbol de los Juegos Centroamericanos, presea que podría ser histórica para la representación tica.

Para la novena tica ha sido un torneo muy bueno, de una disciplina que crece en el país y para dar el paso final se mide a una de las potencias del área, como lo son los pinoleros.

La nacional encabeza la tabla de posiciones del certamen con tres triunfos en tres partidos, tras derrotar a Guatemala, El Salvador y Honduras, con lo que se puso en la antesala de una medalla que nunca ha conseguido en esta categoría.

Costa Rica lleva tres triunfos en béisbol en los Juegos Centroamericanos de Guatemala. (La Nación/Fotografía: Comité Organizador JCG)

Si Costa Rica derrota a Nicaragua es campeón, pues por el formato del torneo juegan todos contra todos y quien acabe líder se lleva la medalla dorada.

¿Revancha entre ticos y pinoleros?

El juego para algunos podría ser una revancha, luego de que hace unas semanas ambas naciones se enfrentaron en fútbol en las eliminatorias rumbo a la Copa del Mundo de Norteamérica 2026.

Siga el partido por acá

En este enlance puede seguir el partido y sus principales incidencias, en la transmisión oficial de las justas.