ADN morado le sirvió de inspiración: Aficionada de Saprissa narra cómo venció al cáncer de mama

La mayoría de veces que Marcela va al estadio, va con su esposo e hijos. Foto: Cortesía.

El partido más complicado de su vida, así definió Marcela Sáenz García, una fiebre aficionada del Deportivo Saprissa, la lucha que tuvo que dar ante un cáncer de mama que le fue diagnosticado hace 10 años y al que venció por goleada, un triunfo en el que hasta el famoso ADN morado le sirvió de inspiración.

En medio del cierre de su tratamiento, que marcó esta semana el final de este proceso, conversó con La Teja para contar su experiencia, ser la inspiración de muchas luchadoras y mostrarles que tienen todo para remontar y salir victoriosas.

Empezó relatando cómo un chequeo médico de rutina le cambió la vida a mediados del 2013.

“Me realicé la mamografía y había salido bien, unos meses después me salió un líquido de color café de mi pecho izquierdo, llamé a mi cuñada que es doctora y me sugirió que me hiciera un ultrasonido.

“Lo hice y la especialista me dijo: ‘Vea, es algo tan pequeñito, pero no puedo dejarlo pasar’, me realizaron una biopsia y llegó el momento feo, donde te dicen que sí, que efectivamente es cáncer. Me remití con mi ginecólogo, que a la vez es oncólogo y me dio dos opciones: Me quitaba solo el pedacito dañado o me retiraba todo el pecho, le dije que prefería quitar todo el pecho”, contó la morada de 56 años.

A las semanas de la operación, se aplicó otros exámenes y ratificó que fue correcta la decisión.

“A los 15 días de la intervención me hicieron otra biopsia al pecho, tenía una cosa más por agradecerle al Señor, porque no era solo una lesión, sino que eran dos, una no se había visto en el ultrasonido, entonces de ahí salen las cosas que uno dice: ‘Dios está detrás mío tomando decisiones’.

“Cada vez que me veo el espejo doy gracias al Señor porque estoy aquí, fue una experiencia dura, porque uno relaciona cáncer con muerte y yo me di cuenta que con este proceso el cáncer no solo lo tiene la persona diagnosticada, sino también toda la familia, ellos me apoyaron y fue muy fortalecedor”, contó.

Ese apoyo fue clave para que todo saliera bien y eso lo vivió minutos antes de la operación.

“En un momento me dejaron sola dentro de la sala esperando que llegara la anestesiólogo, me dije: ‘¿Pero qué es esto que estoy sintiendo?’. Tenía una tranquilidad, una paz, decía que cómo es posible que estuviera tan tranquila, no estaba desesperada, pensaba: ‘Si me van a quitar un pecho, si tengo cáncer, no sé si voy a salir adelante’, todas esas cosas que se le vienen a uno a la cabeza, pero estaba muy tranquila”, apuntó.

Por eso Marcela no dudó en decir que ese momento fue el partido más rudo que ha tenido en su vida y gracias al apoyo de muchas personas pudo llevarse la victoria.

“Yo diría que sí, ha sido el partido más complicado aunque tenía mis 11 compañeros y tenía al entrenador que es el Señor, que me apoyaba, pero también corre por cuenta de uno la actitud y el desenvolvimiento en ese partido, es uno el que toma las decisiones, el que decide cómo llevar el partido adelante”, detalló.

Las ganas que le ponen los jugadores en la cancha también sirvió de inspiración para Marcela para darlo todo en la vida. (Rafael Pacheco Granados)

ADN morado en todo

Durante el tiempo que vivió el cáncer, no se dejó caer por la angustia, siguió su vida normal, como disfrutar las mejengas de su amado Saprissa.

“Seguí mi vida igual, por supuesto veía los partidos, me apasiona el fútbol y mi equipo, desde muy niña mi papá me llevaba al estadio, nos turnábamos con mis hermanos y siempre amé ir al estadio, entonces para mí ha sido como un entretenimiento y no dejé de tenerlo.

“No me encerré a pensar: ‘Tengo cáncer’, traté de seguir mi vida lo más simple y dentro de eso estaba ver a mi querido Deportivo Saprissa, porque también uno llega a pensar que si serán los últimos días, no quería perderme nada de lo bonito que es la vida y por supuesto del fútbol que me encanta”, aseguró.

Aseguró que el famoso ADN morado, que se ve en los partidos, le sirvió como inspiración para superarlo y se convirtió en una lección de vida.

“Yo diría que sí, eso se trae y además se enseña, mi papá es un morado envenenado y nos inculcó eso, entonces eso es una inspiración para seguir adelante, para no perderse esos momentos de alegría y sin duda alguna es una enseñanza que deja el ADN morado, que le enseña a los aficionados a salir adelante y luchar por lo que se quiere, en mi vida era lograr vivir y seguir en el partido de la vida”, aseguró.

Hace dos años, esta vecina de Desamparados compró con su esposo dos sillas en platea y con más razón no se pierde las mejengas del bicampeón nacional.

Siempre las apoyará

Marcela, para cerrar con broche de oro su testimonio de vida, le envió un mensaje a las mujeres que están en esta etapa y, a las que afortunadamente no, que no duden en chequearse periódicamente.

“La prevención salva vidas, en mi caso no me esperé, iba todos los años a hacerme la mamografía, no me salió en la primera, pero luego en la segunda sí, hablé con mi doctor y acaté todo.

“Que la mínima pelotita que sientan, el mínimo cambio, líquido o lo que sea, siempre vayan a verse y ahora con todos los avances de la tecnología, hay más posibilidades como salir adelante de esto.

“A las que lamentablemente están pasando ese momento duro, me solidarizo con ellas y siempre están en mis oraciones. Insisto, la actitud que tomen eso les va a ayudar montones, sé que es un proceso muy duro y estoy segura que saldrán adelante”, concluyó.