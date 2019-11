“Después del partido hablé con (Ariel) Lassiter, con (Jonathan) McDonald y estuvimos hablando un gran rato, me vacilaban diciéndome que qué me había comido por la forma en la que jugué (ríe...) y a ellos también les dejé una pequeña respuesta al oído", comentó Pemberton, quien no soltó prenda sobre lo que habló con Adonis.