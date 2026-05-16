Adrián Chévez se reencontró con su niñez de una forma muy especial

Adrián Chévez, jugador del Municipal Liberia se devolvió al tiempo y mostró su lado más nostálgico, al recordar su infancia.

Este viernes, el lateral visitó la escuela en donde cursó sus estudios de primaria y compartió con algunos de sus exprofesores y con estudiantes del centro educativo.

Adrián tiene 21 años y su perseverancia es un ejemplo para las nuevas generaciones.

LEA MÁS: Entre dificultades y fútbol: la infancia de Adrián Chévez que hoy inspira a muchos chiquillos

Adrián Chévez visitó la escuela en donde estudió. Foto: Instagram Adrián Chévez. (Foto: Instagram Adrián Chévez. /Foto: Instagram Adrián Chévez.)

Muy emocionado

En sus redes sociales, Adrián subió algunas fotos, con personal docente y los alumnos.

“Hoy visité la escuela que me vio crecer, muy agradecido por el recibimiento”, escribió el jugador liberiano.