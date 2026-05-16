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Adrián Chévez se reencontró con su niñez de una forma muy especial

El jugador Adrián Chévez, del Municipal Liberia recordó tiempos de su niñez

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Por Yenci Aguilar Arroyo

Adrián Chévez, jugador del Municipal Liberia se devolvió al tiempo y mostró su lado más nostálgico, al recordar su infancia.

Este viernes, el lateral visitó la escuela en donde cursó sus estudios de primaria y compartió con algunos de sus exprofesores y con estudiantes del centro educativo.

Adrián tiene 21 años y su perseverancia es un ejemplo para las nuevas generaciones.

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Adrián Chévez
Adrián Chévez visitó la escuela en donde estudió. Foto: Instagram Adrián Chévez. (Foto: Instagram Adrián Chévez. /Foto: Instagram Adrián Chévez.)

Muy emocionado

En sus redes sociales, Adrián subió algunas fotos, con personal docente y los alumnos.

“Hoy visité la escuela que me vio crecer, muy agradecido por el recibimiento”, escribió el jugador liberiano.

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Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

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