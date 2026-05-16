Adrián Chévez se reencontró con su niñez de una forma muy especial

Adrián Chévez, jugador del Municipal Liberia se devolvió al tiempo y mostró su lado más nostálgico, al recordar su infancia.
Este viernes, el lateral visitó la escuela en donde cursó sus estudios de primaria y compartió con algunos de sus exprofesores y con estudiantes del centro educativo.
Adrián tiene 21 años y su perseverancia es un ejemplo para las nuevas generaciones.
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Muy emocionado
En sus redes sociales, Adrián subió algunas fotos, con personal docente y los alumnos.
“Hoy visité la escuela que me vio crecer, muy agradecido por el recibimiento”, escribió el jugador liberiano.