Afición de Alajuelense bota el tapón contra uno de sus defensores

Fabián Coito le ha dado mucho respaldo a un Ian Smith que no levantó su nivel. (Rafael Pacheco Granados)

Uno de los principales señalados, sino el más, luego de la derrota de Alajuelense 3-2 ante el Olimpia de Honduras es el defensor Ian Smith, quien sigue siendo muy señalado por su rendimiento por parte de afición y prensa.

En esta ocasión, a Smith se le reprocha errores y responsabilidades en los goles de los catrachos. En el primero pierde la marca de José Pinto y se le ve flotando en el área sin tomar ninguna marca.

Luego comete un penal torpe al barrerse en una esquina del área, cuando el rival ya no tenía mucha perspectiva de peligro, en esa se salvó la tanda que Leonel Moreira paró el penal.

⚽ ¡GOL de @CDOlimpia! 🦁



¡Chirinos con una gran jugada por banda derecha y José Pinto la pone en el fondo de la red! | #SCL22 pic.twitter.com/9keZm3AVJj — Concacaf (@Concacaf) October 27, 2022

El segundo gol de los catrachos nace por la banda derecha, la que cubre y con una marca muy floja permite realizar el pase para que luego Jorge Álvarez marcara un golazo y en el tercero, era quien tenía la marca del anotador Michael Chirinos.

En la transmisión del partido en la cadena ESPN, destacaron con frecuencia que el equipo por la banda derecha tenía muchísimos problemas y hasta señalaron detalles cómo sus compañeros le jalaban al aire a Smith, como sucedió con Giancarlo González en el segundo tiempo.

El filazo de Rolando Blackburn al quedar fuera de convocatoria con Alajuelense ¿Es un adiós?

⚽ ¡GOLAZO! 🔊



🦁 ¡Jorge Álvarez la coloca en un ángulo! El marcador está 2-1 a favor de @CDOlimpia | #SCL22 pic.twitter.com/E5DGo49tyz — Concacaf (@Concacaf) October 27, 2022

A eso se suman sus errores en la semifinales, en el partido de vuelta ante Saprissa y un rendimiento que no levanta de meses atrás, lo que hace que los aficionados pierdan la paciencia con él.

Este miércoles y jueves el jugador fue tendencia en redes sociales por todo tipo de comentarios de parte de los fiebres que no lo quieren más en el club por su bajo rendimiento. Periodistas también lo señalaron de manera directa.

En diciembre pasado se valoró la continuidad del jugador, él incluso estaba dispuesto a salir del club si era la decisión, afectado un poco por las críticas, pero al final se decidió su continuidad. Tiene contrato por un año más con los manudos.

Alajuelense sale golpeado pero vivo de Honduras en final de Liga Concacaf

Hay futbolistas que son indefendibles y no, el problema no somos los que destacamos lo limitados que son. Y sí, estoy hablando de Ian Smith — Juan Carlos Agüero (@juankaguerom) October 27, 2022

No es hacer leña del árbol caído, porque aquí solo estoy hablando de fútbol, pero, #Alajuelense le urge un lateral derecho. Es una pena, pero a Ian Smith nunca le quedó la rojinegra. Nunca dio el tono. — Christian Sandoval (@c_sandovalp) October 27, 2022

En Costa Rica le están dando con todo a los laterales de Alajuelense: Ian Smith se lleva todas las críticas habidas y por haber.



También se preguntan a qué juega el equipo de Fabián Coito. Interesante.



La sensación que tienen es que les perdonaron la vida, y coincido. — De La Rocha (@AlvaroDLaRocha) October 27, 2022

No levantó

Marvin Solano, entrenador, considera que es cierto que el nivel de Smith no ha sido bueno, que es un jugador que nunca levantó.

“No ha mostrado quizás el rendimiento o la proyección que se tenía con él, un jugador que estuvo en Europa, que estuvo en un mundial (Rusia 2018), su perspectiva era más y le ha costado mucho consolidarse realmente. Tuvo un pequeño repunte, pero después otra vez le volvió a costar mucho”.

“Contra Saprissa lo desbarataron por la banda, ahí la dirección técnica no sé qué tendrá de posibles variantes porque sí es claro que le ha costado, el cuerpo técnico lo ha respaldado dándole la posibilidad de jugar, eso es un respaldo o si no apoyarlo en el plano psicológico”, comentó.

Para Solano a Smith se le ha dado la oportunidad y en esos casos ya si el jugador no rinde, es donde al entrenador ya le llega el momento de tomar decisiones.

“Habría que ver cómo entrena, cómo es su actitud para enfrentar la adversidad, eso es importante, pero si no levanta su nivel, se cambia, se sustituye por otro, ahí es donde no sé si el cuerpo técnico piensa que no tienen otro mejor en su puesto, eso es algo muy interno”.

“En mi caso hay jugadores que he respaldado y no levantan el nivel; les doy “un descanso” para que se recuperen. ¿Por cuánto tiempo? eso es muy relativo, depende de muchas cosas”, agregó.

Con Smith la situación pareciera clara, la afición ya hizo su veredicto, que parece ir por el mismo lado del de los expertos.