Afición de Alajuelense brinca en una pata por Óscar Ramírez, pero no por otra noticia que recibió

Wardy Alfaro será uno de los asistentes de Óscar Ramírez en su regreso a Alajuelense. José Cordero. (Jose Cordero)

El regreso de Óscar Ramírez a Alajuelense ilusiona a la afición liguista, sin embargo, hay quienes vieron el punto negro en la hoja blanca.

Este viernes, la dirigencia manuda anunció que el Macho tendrá de asistentes a Bryan Ruiz (quien ya estaba con Alexandre Guimaraes) y al exportero Wardy Alfaro y los liguistas brincaron porque no están satisfechos con los ayudantes que le pusieron al Machillo, sobre todo con el nombramiento del exportero.

“El regreso del Macho me tiene demasiado feliz, pero no entiendo que siga Bryan Ruiz, mucho menos el regreso de Wardy Alfaro que no sirve para nada”.

“Sangre manuda, lo que se ocupa, pero no los muertos de Wardy y Ruiz, que nunca se les ha visto sangre ganadora o con garra. En el banquillo son unos muertos”; “Pero que no llegue con Wardy por favor”; “No va con el tema pero siempre que leo el nombre de Wardy Alfaro me acuerdo del Mariachi Solís”; son algunos de los recaditos que dejaron los fiebres.