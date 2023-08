Afición de Alajuelense explota contra una figura que ya no soporta ver más

La afición de Alajuelense está realmente indispuesta con Freddy Góndola. (Rafael Pacheco Granados)

La afición de Alajuelense ya dictó sentencia contra uno de sus jugadores, el panameño Freddy Góndola, a quien le dejó claro que no quiere ver más vestido de rojinegro. Este martes, ante el Olancho de Honduras por la Copa Centroamericana, eso fue más que evidente.

A los 79 minutos, cuando se anunció el cambio de Josimar Alcócer por el canalero, los fiebres en el estadio Morera Soto pasaron, en cuestión de segundos, de los aplausos dirigidos al juvenil tico a los silbidos hacia el pana.

En el momento que Góndola tocó el campo, la silbatina se escuchaba en todo el estadio, a la gente no le gustó para nada el cambio y desde las gradas le reclamaban al técnico Andrés Carevic, “para qué metés a ese mae, que ni corre”.

La cosa no quedó ahí, cuando a Freddy le llegaba la pecosa, los silbidos volvían a aparecer y cuando acabó la mejenga, aficionados que estaban cerca de la valla a la cancha, le gritaban de cosas. El extremo salió como si nada, como si la cosa no fuera con él.

“Es que con Góndola usted ya sabe cómo está la cosa, yo vengo desde Puntarenas a ver los partidos y uno sabe que es un jugador que ya no da nada, no encaja en el equipo, para mí como dicen, ya jugó”, nos dijo don Roberto Cáceres, un aficionado, a la salida del partido.

“A Góndola lo silban por el nivel, eso es todo, es que está demasiado bajo él y otros, las líneas laterales, los jugadores que entran por ahí se ven muy bajos, eso nos está fallando”, destacó Jason Bonilla, otro fiebre que se tiró la mejenga ante los catrachos en el estadio.

Otros fiebres afirman que del jugador que tuvo un muy buen torneo inicial, ya queda muy poco.

“Quizás el torneo pasado no tuvo muy buen rendimiento, quisiéramos ver mucho más de él, como fue al principio, que era de los jugadores más dinámicos y después ha bajado bastante el nivel”, comentó por su parte Greivin Miranda.

En las gradas del Morera Soto la afición se impacienta con algunos jugadores, entre ellos Freddy Góndola. (Jose Cordero)

Respaldo

A nivel interno el discurso no puede ser otro más que el de apoyar a un compañero, aunque no se pueden hacer sordos a la realidad de cómo reacciona la gente, por eso Giancarlo González, capitán del equipo, asegura que han hablado con él del tema.

“Tenemos que apoyarlo a él a un 100% o un poco más que a otros compañeros, porque se sabe que es difícil, que pasa un momento complicado y no tenga esa confianza, pero es un jugador profesional y como siempre se lo he dicho, la confianza de uno no puede depender de los que están afueran, depende de uno mismo, son situaciones que hay que saber manejar.

“Nosotros creemos en Freddy, le damos la confianza, sabemos el jugador que es, lo que nos puede dar, la responsabilidad de nosotros en el camerino es que cada jugador que esté acá es que todos se sientan bien y nos ayuden a conseguir los objetivos”, nos el Pipo.

Para Leonel Moreira la afición puede tener su opinión, pero ellos tiene que hacer lo que les toca.

“El apoyo hacia Freddy siempre lo tendrá, la afición tiene sus opiniones, pero a lo interno del grupo le decimos que lo ocupamos como a todos los compañeros y que es una parte importante del equipo”.

El contrato del panameño acaba en diciembre, a menos de que salga antes de que acabe el mercado de fichajes, lo cual podría pasar.