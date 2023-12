Afición de la Liga se acordó de Melissa Herrera tras paliza de las Leonas a Saprissa y así respondió la futbolista

Melissa Herrera siempre da de qué hablar tanto dentro y fuera de la cancha. (JOHN DURAN)

La jugadora Melissa Herrera suele alborotar a los aficionados de Alajuelense cada vez que Saprissa le gana a la Liga, por lo que esta vez, como las Leonas golearon a las moradas en la semifinal del fútbol femenino, se volcó la tortilla.

Muchos manudos etiquetaron a la legionaria en X (antes Twitter) para que se refiriera a la paliza y ella, como de costumbre, le metió picante al asunto con su respuesta.

“Pero, tranquilos, buenas noches. Felicidades, es que yo mañana tengo que ver una final (se refiere a la del fútbol masculino). Por dicha ustedes tienen varios años de poder ver la de la femenina, porque sino que aburrido seria diciembre”, escribió la futbolista.

Como era de esperarse, la respuesta levantó aún más roncha, porque muchos consideran que Meli le bajó el piso al fútbol femenino con tal de no dar el brazo a torcer.

“Luego pide visibilidad para el fútbol femenino y lo primero que hace es restarle valor y compararlo con el masculino”, le tiró un seguidor llamado @JesusSandi12.

Otro llamado @andres_arce16, le puso: “Y así es como una seleccionada nacional y jugadora profesional le baja el piso al fútbol femenino. Y así quieren que se apoye y lo tomen en serio cuando ni ella misma lo hace”.

Horas después Herrera hizo otra publicación aclarando que en ningún momento su intención era bajarle el piso al balompié femenino.

“Buenos días. Ahora resulta que no me importa el fútbol femenino, no confundan las cosas, y no se tomen todo tan personal, es solo por la joda, pero bueno, que tengan lindo día”, escribió.

