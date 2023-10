Afición del Cartagineses cree que pueden obtener algo grande con Mauricio Wright

Los aficionados del Club Sport Cartaginés están más que felices con la llegada de Mauricio Wright como director técnico del primer equipo, en compañía de un asistente técnico de riñón brumoso como Paolo Jiménez.

Con el anterior entrenador, Paulo Wanchope, los aficionados no se sentían bien, a pesar de que los dejó en el tercer lugar.

Cartaginés se vio diferente el domingo y vapuleó a Puntarenas 4 a 0, de visitante.

El Cartaginés está en el tercer lugar de la tabla de clasificación con 29 unidades, a un punto del segundo lugar, Alajuelense, y a dos del líder Saprissa. Herediano es el cuarto, dos puntos por debajo del cuadro de la Vieja Metrópoli. La lucha entre los cuatro grandes luce encarnizada y los duelos particulares iniciaron con el triunfo florense ante Saprissa 2 a 0.

Cartaginés debe jugar contra los tres, que son los aspirantes a ganar la primera fase, contra la Liga y Saprissa en el Fello Meza y contra Herediano de visitante. El siguiente juego entre esos cuadros es el 21 de octubre en la jornada 16, cuando los brumosos reciban al Monstruo.

Recordemos que ganador de la fase regular se asegura jugar la gran final de ser necesario.

Adrián Figueroa, columnista de Cartaginés para La Teja, expresó que Wright ya conoce el camerino y que sin duda, el equipo lucirá mejor con él.

“Creo que sí podemos ganar la fase regular, pero porque llega Wright, con Paulo Wanchope no porque nunca pudo demostrar que le podía ganar a los grandes, que son los que van a pelear por el liderato”, expresó.

“Wright tiene mejor lectura de partidos y genera más motivación hacia los jugadores y mejor manejo de grupo”, comentó.

Mauricio Wright fue partícipe del cuarto título del Cartaginés, pues fue el asistente de Géiner Segura. (Rafael Pacheco Granados)

Otro fiebre que ve al Cartaginés en el primer lugar al finalizar la primera fase del torneo es Carlos Umaña.

“Por supuesto que sí. En las declaraciones que le oí a Mauricio, dice que es un equipo de carácter, no vio que nadie arrugara la cara, tienen ganas, empeño y hay una buena planilla. Yo siento que él es de la casa”, dijo.

LEA MÁS: Esto dijo Mauricio Wright sobre si tiene en la mente el título con Cartaginés

Aseguró que llevar a Paolo es un gran acierto porque tiene el alma del equipo que fue campeón.

“Paolo es la esencia del cartago, es de cepa, de los que se ponen la camiseta y lo dan todo y sabe transmitir conocimiento”, expresó.

Ana Sandoval, otra fiebre azul, dice que la fe de los cartagos está siempre firme, pero que con Chope no iban para ningún lado.

Paulo Wancope dejó al Cartaginés en el tercer lugar y en lucha por el liderato general. (Rafael Pacheco Granados)

“Lo que no le perdonamos a Chope es que no nos haya clasificado a semifinales en Concacaf. Mauricio nos va a llevar a cosas más grandes”, adelantó.

Otra fanática del cuadro brumoso, Flory Gamboa, dijo que el equipo necesitaba un cambio.

“Hubiera preferido que no se hubiera ido Wanchope, pero los jugadores ya no querían jugar con él, era defensivo y ya no había química.

“Por eso pienso que la llegada de Mauricio es positiva y si el equipo juega como lo hizo ante Puntarenas, hay muchas posibilidades de ganar la fase de clasificación”, opinó Gamboa.

Finalmente, Juan Carlos Sanabria, otro fiebre, expresó que el Cartaginés gana mucho con Wright, sobre todo por la inyección de ánimo que les dará.

“Wright entra con positivismo, y es más riguroso, pero ya conoce el camerino, falta que imponga su liderazgo. Son claves los partidos contra Saprissa y contra la Liga, hay que ganarlos, si es así, Cartaginés va a terminar de primero”, expresó.

Mauricio Wright expresó a su llegada: “Siempre están las expectativas, y más ahora en Cartaginés, de lograr el campeonato, hay que lucharlas, trabajarlas. Hay un plantel bueno, competitivo para poder decir que tenemos con qué”, eso alimentó aún más la ilusión brumosa.