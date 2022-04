Afición del Saprissa pide cambios en lo deportivo y nuevas caras en lo administrativo

El presidente del Saprissa, Juan Carlos Rojas permitió que los usuarios se desahogaran en Twitter. Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

Los aficionados del Saprissa están tan desesperados que piden a gritos que rueden cabezas en la institución morada tanto en lo deportivo como en lo administrativo.

El domingo anterior, a eso de las 5 p. m., el presidente del Monstruo, Juan Carlos Rojas, dio la jacha en Twitter y permitió que los morados se desahogaran con él luego de la goleada 3-1 que le propinó Cartaginés a su equipo en el Fello Meza.

[ ¡Lo que le faltaba al Saprissa! Memes también golean al Monstruo ]

“Está claro que estamos lejos del Saprissa que queremos. Todos tenemos que asumir responsabilidad y vernos al espejo y empezar ya mismo a ejercer liderazgo en cada área del club que nos corresponda. La afición no se merece esto, pocos partidos quedan para darle vuelta a este torneo.

“Los resultados claramente son inaceptables y vergonzosos. Me consta el trabajo, pero hay que ganar… punto. Probablemente muchos aficionados muestren su enojo e inconformidad en los comentarios: están en su derecho, los leeré detenidamente”, escribió Rojas en un hilo de tuits.

Está claro q estamos lejos del Saprissa q queremos… Todos tenemos q asumir responsabilidad y vernos al espejo, y empezar ya mismo a ejercer liderazgo en cada área del club q nos corresponda. La afición no se merece esto—pocos partidos quedan p darle vuelta a este torneo🧵 — Juan Carlos Rojas (@presimorado) April 17, 2022

Lista de peticiones

Como era de esperarse, el muro del Moradito se convirtió en una especie de muro de los lamentos.

Un usuario, llamado Josué Salas, le hizo una lista de las cosas que en su criterio deben mejorar.

“Primer paso, reconocer las cosas. Segundo, aceptar de manera definitiva que la copa 36 fue un espejismo muy dañino. Tercero, no sirve reciclar los cuerpos técnicos, el equipo físicamente es un desastre. Cuarto, presi, si no se puede fichar, que no debería de ser, que se busque de la cantera, jóvenes.

La cara de Wálter Cortés es la misma de decenas de aficionados morados. John Durán. (JOHN DURAN)

“Quinto, ver un avance, maqueta o lo que sea del CES; sexto, no traten de engañarnos haciendo ver como si fuéramos tontos, hay jugadores malos y buenos, los fichajes son malos. Siete, se ocupa mucha más calidad, la plantilla es muy limitada: Bolaños, Waston, Mariano y poco más. Ocho y la más importante: Saprissa se hace grande todos los días, cada partido, cada minuto. Los títulos del pasado, muy bien, pero de nada sirven”, escribió.

Otra usuaria llamada Carolina, le reclamó la falta de crítica.

“El tema no es lo poco o nada que tengás que decirnos, es que llevamos años en esto. Autocrítica, pero sobre todo acciones es lo que ocupamos y es lo menos que hemos recibido en todo este tiempo”.