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Afición explota contra la Fedefútbol tras extraño anuncio en redes sociales

Los aficionados no dudaron en cuestionar el cambio y le tiraron con todo, haciendo alusión principalmente, a la ausencia de Costa Rica en la Copa del Mundo de Norteamérica

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Por Yenci Aguilar Arroyo

La Federación Costarricense de Fútbol dio a conocer un cambio sobre su operación.

Este viernes, la organización habilitó una nueva cuenta en redes sociales, en donde darán a conocer toda la información sobre el acontecer de la Federación.

Hace unos minutos, la FCRF presentó los perfiles institucionales.

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La Fedefútbol anunció un cambio en redes sociales y los aficionados se le fueron con todo. Foto: José Cordero. (Jose Cordero)

El nuevo perfil de la Federación

El nuevo perfil de la Fedefútbol en Instagram se llama FCRF.CRC y en X (antiguo Twitter) se denomina @FCRF132787.

Esta es la justificación de la organización para incorporar nuevas redes:

“Bienvenidos a la cuenta oficial de la Federación Costarricense de Fútbol. En este espacio encontrarás toda la información relevante y de interés relacionada directamente con la FCRF.

“El perfil (@fedefutbolcrc) se mantendrá como el canal exclusivo de toda la información de nuestras Selecciones Nacionales.

“Con este cambio buscamos visibilizar de mejor manera todo el acontecer institucional de la FCRF y dar un espacio único a nuestras selecciones”.

La Fedefútbol hizo un cambio en sus redes sociales
La Fedefútbol hizo un cambio en sus redes sociales y los aficionados se les fue encima. Foto: captura de pantalla. (Foto: captura de pantalla. /Foto: captura de pantalla.)

Aficionados molestos

Los aficionados no dudaron en cuestionar el cambio y le tiraron con todo a la Fedefútbol, haciendo alusión principalmente, a la ausencia de Costa Rica en la Copa del Mundo de Norteamérica.

“Toda la información del mundial la veremos acá”, “Al principio de la info no entendí… y al final tampoco".

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“¿Cuál es la recomendación estratégica desde la Comunicación para hacer esto? No tiene sentido"; “Pensé que era la salida de (Osael) Maroto”.

“¿La lista de los convocados al mundial también la van a pasar por aquí?”; “¿Aún existe la Sele?”.

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Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

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