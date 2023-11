Aficionada del Saprissa se inspira en el clásico para cumplir un deseo apto sólo para morados de corazón

Este fue el resultado final, Katherine irá en todas para ver el clásico el sábado. Foto: Cortesía.

Los más fiebres del Deportivo Saprissa sueñan con tatuarse algo relacionado al equipo de sus amores, pero muy pocos lo logran, como el caso de Katherine Umaña, quien se inspiró en el picante que genera el clásico de este sábado en la Cueva para hacerlo realidad.

Esta vecina del centro de Tibás y fiebre de la S desde su infancia, verá la mejenga de la fecha en el estadio, pero antes pasó por el estudio Sol Negro en San Pedro para cumplir ese deseo que había tenido desde hace mucho tiempo.

“Desde siempre he sido saprissista; para mí el equipo tiene un sentimiento inexplicable, entonces siempre ha sido parte de mi vida.

“Soy muy decidida, a veces uno pospone cosas por diversos factores como el qué dirá la gente. Hasta hay personas que me han criticado por la pasión que le tengo al Saprissa, esa emoción que le tengo al equipo ni yo la puedo explicar, por eso fue que me decidí a hacerme el tatuaje”, contó en medio de la emoción.

Katherine nunca se ha considerado una morada de perilla y lo dejó ratificado al tatuarse el escudo del club en el brazo izquierdo, acción por la que parte de su familia la respaldó.

“Mi hijo es igual que yo (risas), él me apoyó montones, pero mi mamá no, porque no es tan aficionada al fútbol. En mi casa, mi hijo y yo somos los más fiebres del fútbol y en especial del Saprissa”

Tras casi dos horas que duró la sesión, el resultado fue espectacular para Katherine, tal como lo contó su tatuador.

“La pasión del fútbol no tiene límites, llevar los colores del equipo de sus amores del corazón a la piel, es y será una linda historia para contar”, aseguró Hugo Sánchez, dueño del estudio Sol Negro, donde se hizo el tatuaje. Ese local queda en San Pedro y los puede contactar al 7006-1462.

Clásico inspirador

Como buena morada, Katherine verá el clásico desde la Cueva; específicamente, en sol norte. Por eso aprovechamos para preguntarle cómo ve el regreso de Michael Barrantes y Joel Campbell a Tibás vestidos de manudos; fue ahí cuando reveló la inspiración para cumplir su promesa del tatuaje.

“Por Michael Barrantes no me afecta tanto, respeto su decisión de jugar en Alajuelense, porque aún valora al Saprissa y lo ha demostrado, pero con Joel Campbell sí me molesta por su actitud que, de la noche a la mañana, quitó todas las publicaciones que hacía de la S en redes sociales y salió con otro discurso. Eso será la motivación para que muchos morados vayan al estadio y mete ese picante.

“El picante de ganar el tricampeonato y el clásico fue mi motivación para hacerme el tatuaje”, finalizó.