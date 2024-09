Aficionado de Alajuelense denunció ser agredido por hinchas del Comunicaciones

Christian Castro, un aficionado de Alajuelense denunció ser agredido por seguidores del Comunicaciones. Instagram.

Un aficionado de Alajuelense denunció que fue agredido por hinchas del Comunicaciones de Guatemala.

Este jueves, los manudos enfrentan a los cremas, por los cuartos de final de la Copa Centroamericana y el tico, llamado Christian Castro aseguró que varios seguidores del cuadro guatemalteco la emprendieron contra él cuando iba llegando al estadio Cementos Progreso, que se localiza en Ciudad de Guatemala.

El costarricense iba a ver la mejenga junto a su esposa. Mientras era atendido por paramédicos locales le contó lo ocurrido a Juan Diego González, de La Prensa Libre.

“Nos bajamos del carro y nos dijeron que era en esta puerta en donde teníamos que entrar y de un pronto a otro se vinieron todos con tubos, en la cabeza me dieron con un tubo 4 veces.

“Me agarraron entre 10, 20, 30, no sé, me quitaron la ropa, me golpearon la cara, me arrastraron por el suelo”, añadió.

El partido va 1-0 a favor del Comunicaciones.