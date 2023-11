Aficionado del Herediano sueña con conocer a Jafet Soto y le hace un ofrecimiento

Un aficionado del Club Sport Herediano sueña desde niño con conocer a su ídolo, el presidente de Fuerza Herediana, Jafet Soto, e incluso, le hizo un ofrecimiento a través de La Teja.

16/08/2023 Estadio Nacional. El Club Sport Herediano recibió al Real España, de Honduras, en partido por la jornada 3, Grupo C de la Copa Centroamericana. Jafet Soto, gerente general de Herediano. (Rafael Pacheco Granados)

Se trata de Beiker Latino, un fiebre del Herediano, quien tiene su propio emprendimiento e invitó a Soto para que pase y darle un servicio gratuito.

Latino le dijo a La Teja que su sueño desde niño es conocer a Jafet.

“Desde niño tengo un pequeño sueño, he querido conocer a Jafet Soto y es mi sueño poder cortarle el pelo. El día que le corte el pelo a Jafet voy a tener toda mi vida realizada, a pesar de que he ido a dar clases a El Salvador, a Guatemala, que soy profesor de barbería y que le he cortado el pelo a muchos futbolistas, mi sueño es cortarle el pelo a Jafet”, expresó Latino.

Beiker Latino le ofrece a Jafet Soto un corte de cabello. (Cortesía /Cortesía)

El joven, de 26 años, forma parte de una de las barras organizadas del Team y siempre está apoyando al equipo y aunque en alguna ocasión ha visto a Soto, ha sido de lejos y nunca ha podido conversar con él.

Latino dice que trabaja en Lindora, muy cerca del Proyecto Gol, donde Soto debe ir con frecuencia por su cargo como miembro del Comité Director de la Fedefútbol.

“Es una barbería profesional, premium, y el corte yo se lo regalo a cambio de que él venga al local”, expresó Latino.

Así que, Jafet, si necesita un corte de pelo, un buen amigo con manos profesionales está dispuesto a hacerle el corte gratis.