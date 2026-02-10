Aficionado del Manchester United que hizo promesa sobre cortarse el pelo tuvo un duro revés este martes

El Manchester United rescató un empate a uno ante el West Ham United con un agónico gol de Benjamin Sesko, a los 96 minutos, resultado que lamentaron millones de aficionados alrededor del mundo por un motivo muy particular.

El encuentro de los Red Devils tomó llamativa relevancia gracias a un solo aficionado y una particular promesa que se hizo famosa a nivel mundial: Cortarse el pelo hasta que su equipo ganara cinco partidos consecutivos.

Frank Ilett aficionado al Manchester United lamentó de esta manera el resultado de los Redl Devils. (Tomado de X/Tomado de X)

Frank Illet se hizo famoso en diversas partes del planeta gracias a las diversas historias que han sacado los medios al respecto. Lleva 493 días sin cortarse el cabello y este martes estuvo más cerca que nunca de cumplir su palabra, pero no pudo ser.

Las circunstancias son un poco dolorosas por las expectativas que se crearon al respecto. Con la victoria, el United llegaba al tercer lugar de la tabla y se enfrentaba a un rival que estaba en zona de descenso y con una muy mala temporada.

Diversos medios reseñaron las reacciones de Frank Illet durante el partido. (Tomado de X/Tomado de X)

Este lunes, en la conferencia de prensa previa al juego, le consultaron hasta al técnico Michael Carrick qué opinaba del caso y reconoció que había escuchado del tema.

“Estoy consciente del tema, mis hijos me lo han hecho saber, pero eso no formará parte de la charla al equipo previo al juego”, respondió.

La reacción de Frank Ilett cuando West Ham marcó el gol. Le crees? O solo fingió? pic.twitter.com/WIwdpXMZ6j — Futbol de Inglaterra (@Mercado_Ingles) February 10, 2026

En la cancha, los Red Devils no pudieron acuerpar a uno de sus fanáticos más famosos; perdían con un tanto de Tomas Soucek a los 50 minutos y parecía que perderían, hasta que cayó el gol del empate en tiempo de reposición.

De esta manera, el United ve frenada su racha ganadora tras derrotar al Manchester City, Arsenal, Fulham y Tottenham.

Para cumplir su promesa, Frank deberá esperar ahora al menos hasta el 20 de marzo, si es que el United logra derrotar al Everton, Crystal Palace, Newcastle, Aston Villa y el Bournemouth, momento para el que tendría 533 días sin cortarse el cabello.