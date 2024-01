Aficionado del Saprissa demanda a Jewison Bennette por patada en la final Apertura 2023

Jewison Bennette una vez más está en el ojo de la polémica por una acción de la pasada final entre Saprissa y Herediano. (Jose Cordero)

El aficionado del Deportivo Saprissa que recibió una patada de Jewison Bennette, asistente técnico del Club Sport Herediano demandó al exdelantero.

El seguidor que por recomendación de sus abogados pidió que no se revele su identidad, nos contactó para explicar porque elevó la situación a los Tribunales de Justicia.

“Sí, me asesoré por medio de unos abogados para saber los pasos a seguir tras la situación, ellos me indicaron que procediera con la demanda. Después que pasó eso me presenté al Juzgado, realicé la denuncia porque amanecí bastante adolorido después del hecho.

“Tras entablar la denuncia, me enviaron a Medicatura Forense para que me hicieran unos estudios, estuve todo el día allá, luego la doctora me mandó a hacerme unas placas y un ultrasonido, las placas me las hicieron y me las dieron en un disco que debo presentarlas a la Corte, en cambio con el ultrasonido debo esperar a que me llamen para una cita para valorar si se dio algún daño en el hombro que todavía tengo dolor”, contó.

Hasta el momento aún presenta dolor en el hombro derecho cuando hace algunos movimientos, pero debido a su estilo de trabajo, aún puede hacer sus labores con normalidad.

“En el trabajo no me afecta porque por el tipo de labores que tengo no hago esfuerzo físico y cómo sucedió en la época de fin y principio de año, la carga de trabajo fue menor, ahora estoy esperando qué resuelve el Juzgado”, apuntó.

Esta persona entabló la demanda a los tribunales antes del 24 de diciembre del 2023.

El departamento de prensa del Ministerio Público confirmó que el caso actualmente se encuentra en la Fiscalía Adjunta del segundo circuito judicial de San José en Calle Blancos, investigan a Bennette por el aparente delito de lesiones leves y por el momento no brindarán más detalles, ya que el incidente está en la etapa de investigación.

Según el artículo 125 del Código Penal, se impondrá prisión de tres meses a un año a quien causare a otro un daño en el cuerpo o la salud, que determine incapacidad para sus ocupaciones habituales por más de cinco días y hasta por un mes.

LEA MÁS: Video revela reprochable acción de Jewison Bennette contra aficionado de Saprissa

Debido a la invasión de aficionados, Saprissa fue sancionado con una multa económica y el veto de un partido. (Jose Cordero)

Pruebas

El morado comentó que cuenta con tres personas que aceptaron ser sus testigos para declarar y envió varias pruebas para respaldar su versión.

“Hay videos donde dice que una persona lo golpeó y yo ni siquiera le pasé al frente, hay un video claro donde le paso completamente larguísimo, nada más él viene en dirección hacía mí y me pateó sin ninguna razón”, agregó.

Dijo que debido al hecho tuvo que cambiar el celular, porque se lo rompieron. Su familia lo ha apoyado y respalda su actuar.

“Me dijeron que actué bien y que proceda como se debe, él no tiene pruebas que le falté el respeto, ni siquiera lo toqué para que venga y me patee de esa forma”, amplió.

Criticó al Disciplinario

El aficioando se tomó unos minutos para dar su opinión por la sanción que le impuso el Tribunal Disciplinario de la Federación Costarricense de Fútbol a Bennette y se mostró sorprendido por la medida.

“Para mí la Unafut abrió un portillo a que cualquier persona lo haga, porque fue una sanción ridícula, ocho partidos y 275 mil colones, dejaron una puerta abierta que cualquiera lo pueda hacer”, declaró.

Según el informe que dio el comité, el asistente del Team por la acción violó el artículo 40 inciso 2 que dice lo siguiente:

“Con suspensión de ocho partidos y una multa de doscientos ochenta y ocho mil setecientos cincuenta colones (₡288.750) a quien por participar en una agresión, pelea o riña, golpee de cualquier manera o con cualquier parte del cuerpo así como por zancadillear, cabecear, patear, codear, tirar, empujar con las manos o con cualquier parte del cuerpo, majar, morder, rasguñar, o lanzar objetos a un oficial, así como a la Autoridad Pública, miembros de la seguridad privada de un club o de la Cruz Roja o cuerpo análogo de 30 colaboración designado por el club organizador y aficionados, aún y cuando no los lesione”, citó el artículo.

No responde

Tras conocer la apertura de la investigación, contactamos a Bennette en varias ocasiones por llamada telefónica y mensajes de WhatsApp para conocer su posición al respecto y si ya recibió la notificación por parte del Poder Judicial, al cierre de edición no nos contestó por ninguna de estas vías.