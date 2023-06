Aficionado del Saprissa le cumple promesa a abuela y se tatuó la 38

Este fue el tatuaje que se hizo por la copa 38. Foto: Cortesía

Dicen que la pasión por un equipo de fútbol no tiene límites y un buen ejemplo de esto es Jesús Fallas, quien cumplió al pie de la letra la promesa que le hizo a su abuela hace muchos años de tatuarse las copas del Saprissa y la 38 no fue la excepción.

Este vecino de Tirrases de Curridabat le contó a La Teja como esa idea loca de niño con el paso de tiempo la convirtió en realidad.

“Eso fue una promesa que le hice a mi abuela, que me iba a tatuar cinco campeonatos seguidos, desde la copa 35 a la 40. Ella aún estaba en vida y se lo prometí cuando yo aún era menor de edad, porque mis papás no me dejaban, pero cuando cumplí los 18 la empecé a cumplir”, afirmó.

En junio del 2020 el Deportivo Saprissa alcanzó su estrella 35 en el Torneo de Clausura 2020 al derrotar a Liga Deportiva Alajuelense y era el momento de cumplir con la promesa.

En ese momento Jesús se desplazó al estudio de su amigo Iván Vindas en Cuatro Reinas de Tibás para hacerse el primero, por la estrella 35 se hizo la bandera de Costa Rica, la S representativa del cuadro morado y la frase “Saprissa es pura vida”.

Un año después vino la 36 con el título del torneo Clausura 2021, la promesa debía cumplirse yJesús fue valiente donde su amigo a hacerse al Monstruo en el brazo izquierdo.

Unos meses después llegó a ansiada Copa 37, en el Apertura 2022 y este morado de corazón siguió cumpliéndole a su abuela, para esa ocasión se hizo la imagen del payaso de la película It en el muslo izquierdo, la misma imagen que usó Cultura Saprissa para hacer un tifo de recibimiento en ese torneo.

Hace unos meses cayó la estrella 38, la del bicampeonato con el Clausura 2023 y el tatuaje debía ser especial, por eso volvió donde su compa, quien es cómplice de esta aventura, para tatuarse la copa en el muslo de la pierna derecha.

Su tatuaje en la pierna derecha marcó el inicio de su promesa por la copa 35. Foto: Cortesía.

Locura sin explicación

Algunos le han dicho loco, otros lo felicitan y uno que otro manudo le hace caras, así han sido las opiniones de la gente cuando ve los tatuajes de Jesús y él feliz de la vida, ratificando que la pasión por un club no tiene límites.

Empezando por su compa que loha tatuado, que al principio no le creía, pero con el paso del tiempo se convirtió en su aliado.

“Él me dijo que estoy loco, le respondí lo que le digo a todo el mundo, que es un amor que pocos entienden”, admitió.

Con una de las personas que batalló fue con su mamá Yolanda, quien es manuda, así que no fue fácil ver a su hijo con tantos tatuajes de su archirrival, pero al final no le quedó de otra que aceptarlo.

“Ella al principio no quería, pero al final se tuvo que resignar, tras de eso es manuda”, afirmó.

Los que sin duda se han mostrado más sorprendidos son los directivos del cuadro saprissista cuando lo ven entrar a la Cueva.

“Se sorprenden hasta donde llega la pasión hacia un equipo, lo que uno hace por ellos, por eso digo que para mí Saprissa no tiene límites”, citó.

Uno de los asombrados fue el director deportivo don Ángel Catalina, quien cuando lo ve le pregunta dónde se hará los próximos tatuajes.

“Don Angel Cataliana ha sido uno de los que se ha sorprendido más, me preguntó que si tengo más campo para los demás tatuajes, me dijo una vez ‘diay muchacho, usted hasta donde va a dar con tantos tatuajes de Saprissa’”, contó en medio de risas Jesús.

Para la 36 siguió el Monstruo, confesó que es su favorito. Foto: Cortesía.

¿Los próximos?

Este saprissista, de 35 años, ya tiene todo planeado, le quedan dos tatuajes por hacerse y ya les tiene un espacio reservado.

El de la Copa 39 se lo hará en el muslo izquierdo detrás del payaso, ahí se hará el estadio Ricardo Saprissa, mientras que la 40, con el que cerrará su promesa, será nada más ni menos que la firma del capitán morado, Mariano Torres en el antebrazo izquierdo.

“Mariano Torres había dicho que él se retiraba de Saprissa cuando el club tuviera 40 copas, la idea es tatuarme su firma”, puntualizó.

La ventaja es que ya tiene la firma, se la dio el jugador hace un tiempo y hasta le regaló una camiseta, solo será cuestión de tiempo y si el club le da esa alegría de alzar más títulos regresará con su compa para ratificar esa promesa a su abuela.