Aficionado generaleño que irá este viernes al estadio: “Hace falta ver el fútbol real”

Don Elías Valverde ya está listo para volver al estadio a ver al equipo de sus amores.

El señor irá este viernes, a las 7 de la noche, al duelo de su Pérez Zeledón ante Cartaginés.

Valverde, quien es vecino del barrio Villa Ligia, en el distrito Daniel Flores del cantón generaleño, está deseando volver a sentir la adrenalina de vivir una mejenga dentro del estuche.

“Durante algunos años trabajé con las ligas menores de Pérez y el equipo es parte de mi vida. Han sido 16 meses de no ir al estadio y hace falta el apoyo a los jugadores y ver el fútbol, pero el real, una cosa es verlo en la cancha y otra en la pantalla, se siente completamente diferente”, aseguró.

79 años tiene en generaleño.

Don Elí, como le llaman sus amigos, espera que los guerreros derroten a los brumosos para hacerla completa.

“La posición en la que está el equipo me preocupa, entonces primero espero que Pérez Zeledón derrote a Cartaginés y que la Liga saque la tarea ante Jicaral, porque así se da una combinación de resultados que nos favorece”, afirmó.

El generaleño, de 79 años, irá al estadio con su hijo Fabián, quien es geólogo y hace teletrabajo. Valverde y su hijo son socios de sombra desde hace 3 años, pero antes de eso iban al estadio gracias a que le regalaban las entradas.

“Al equipo le ha costado mucho, lo disfruté mucho cuando fuimos campeones en el 2017.

“En ese momento (fue 23 de diciembre del 2017) estaba luchando contra un cáncer gástrico y luego de la cirugía, en donde me quitaron todo el estómago, le dije a mi familia: ‘Ya me puedo morir tranquilo, porque Pérez quedó campeón’, y la familia me vacila por lo que dije”, dijo entre risas.