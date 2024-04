Aficionado le tiró con todo a Allan Alemán durante programa La Platea

Allan Alemán también le contestó al señor. Foto: Rafael Pacheco (Rafael Pacheco Granados)

Una llamada tomó por sorpresa al exjugador Allan Alemán y a otros presentadores del programa La Platea, en TDMás.

La situación surgió recientemente, después de que un señor llamó al espacio deportivo, y no aguantó las ganas de tirarle al exfutbolista.

Un video compartido en TikTok por el usuario Toga Monchis Costa Rica, dejó en evidencia la petición que hizo el señor y todo lo que le dijo a Alemán.

“Yo quiero que me conteste cuatro preguntas y esto no es ofensa, señor Alemán. ¿Usted fue seleccionado muchos años? ¿Usted fue titular del Deportivo Saprissa? ¿Estuvo en algún Mundial?”

Después de que el exjugador le contestara que sí había sido seleccionado por tres años y que sí fue titular en una era, y que había quedado campeón diez veces, el señor empezó a tirarle.

“Con el respeto más grande, usted le merece respeto a la afición del fútbol de Costa Rica. Porque usted jugó bola, pero no fútbol. Yo tengo 77 años, y jugadores como usted han pasado montones”, agregó el señor.

Ante estas declaraciones, Alemán le recalcó que era su punto de vista, y que él no sentía más que nadie porque había jugado fútbol y podía dar una opinión.

“Vea señor, yo nunca le he faltado el respeto a Mambo, Carlos, ni a Cristian Sandoval, que yo tenga una opinión de los equipos que a ellos no les gusta, es distinto. Porque nunca me pongo antes que ningún jugador. Yo me pongo como aficionado y comentarista”, comentó Allan.

Entre dimes y diretes el señor terminó diciendo que a veces un periodista sabía más que un jugador. Allan fue respetuoso y dijo que ese era el punto de vista de él y cómo percibía las cosas.

“Amigo, muchas gracias por la llamada, pero a nosotros nos gusta molestar, nos gusta vacilar, y este programa no es para atacar a Alemán o a Mambo, nosotros no queremos ningún problema”, comentó Mambo.