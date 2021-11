Aficionado que irá a la Cueva el sábado: “Es urgente que haya un gol para revivir esa euforia”

Andy ya tiene todo listo para ver al equipo de sus amores. Cortesía. Andy ya tiene todo listo para ver al equipo de sus amores. Cortesía.

Andrés Sánchez es un aficionado saprissista que está contando los días para volver a uno de sus lugares preferidos: la Cueva del Monstruo.

Andy --como es conocido por sus amigos-- está ansioso porque este sábado regresará al estadio Ricardo Saprissa para apoyar al equipo de sus amores desde platea, localidad de la que es socio desde hace 7 años.

La mejenga entre morados y Sporting será a las 8 p.m.

Sánchez es tan morado que hasta aparece en una campaña que lanzó el Sapri a inicios de semana llamada “El segundo mejor día de tu vida”, en la que varios seguidores del campeón nacional, María José Brenes, jugadora del equipo femenino y José Francisco Porras, exportero tibaseño, cuentan por qué la Cueva es tan mágica.

Andrés, quien es vecino de Paso Ancho, conversó con La Teja y manifestó que además de la ansiedad, necesita que la “S” haga por lo menos un golcito para volver a sentir lo que genera gritar un pepino desde la gradería.

“A nivel objetivo necesitamos ganar y los goles provocarán esa explosión colectiva que se dejó de sentir hace dos años.

“Sé que el protocolo establece que no se puede gritar, pero no creo que haya un aficionado que se aguante, respetaré mi burbuja, pero si Saprissa anota no creo que me pueda contener, hay que celebrarlo”, adelantó.

El morado, de 29 años, dice que ya hasta tiene pensado el chaine con el que irá a San Juan de Tibás.

“Normalmente lo que hago es ponerme la camisa de la temporada actual. Para este partido llevaré la camisa nueva, la morada y un suéter, porque en Tibás hace mucho frío.

“Voy a ir con amigos y todos me dicen que están desesperados, es la palabra que han usado, por volver, porque en realidad somos de los pocos países en el mundo al que los aficionados no podían ir a los estadios y era mucha la ansiedad de ver en el tele los estadios llenos y que acá todavía no se pudiera volver”, dijo.

El profesor de educación física cree que para la mejenga contra los paveños la presencia de la afición pesará mucho, pues motivarán a los jugadores para sacar un buen resultado.

“Hay muchos factores a favor de Saprissa y que podrán incidir en un buen resultado contra Sporting, más allá del regreso de los aficionados. Hay nuevo entrenador (Iñaki Alonso) y la afición siempre inyecta ganas al equipo”.

El seguidor del Monstruo cree que su equipo ganará 3-0, con goles de Kendall Waston y doblete de Christian Bolaños.

¡Por fin! Los aficionados saprissistas podrán volver a la Cueva. Mayela López. ¡Por fin! Los aficionados saprissistas podrán volver a la Cueva. Mayela López. (Mayela Lopez)

De sangre morada

La familia de Andy es morada, pero dice que él es el único envenenado.

“Mi familia es saprissista, pero actualmente no son de ir al estadio. Mi papá (don Melchor Sánchez) nos llevaba a mi hermano Gabriel y a mí al estadio y para mí esa es la diferencia, que uno puede ser aficionado, pero cuando uno ve un juego en el estadio, es distinto.

“Mi mamá Fiorella ve los juegos desde la casa y para mí, el ser aficionado saprissista es inexplicable, hacés clic con un equipo y es una relación para toda la vida”, explicó.

El aficionado recordó que tenía unos seis añitos cuando visitó el estadio por primera vez. A su papá le regalaban entradas y los llevaba a los palcos.

“Recuerdo que íbamos a partidos que no eran tan importantes, pero conforme crecía me emocionaba y buscaba la forma de ir a clásicos, a finales, buscaba la forma de ir al estadio por mis propios medios.

“Un poco más grande íbamos a plateas y recuerdo que cuando comenzó la era de Jorge Vergara, en el 2003, pudimos comprarnos las primeras camisas del Monstruo”.

Para morados de corazón. Un total de 5.364 personas podrán ingresar a la Cueva y el equipo le dio prioridad a los socios saprissistas.

Para Andy nada se compara con ver a Saprissa desde la grada, por eso desde hace 7 años tiene una sillita en platea oeste.

“Recuerdo que iba al estadio con los compas del barrio y tenía que pellejearla para comprar las entradas.

“El hecho de ir al estadio hace que uno se involucre más con el partido, es reunirse antes con los amigos, al medio tiempo comprarse un pastelito de Guita, compartir con los aficionados y como no hay narración uno se mete más en el juego. Es la euforia, las ansias, todo se canaliza en un solo grito colectivo”, recalcó.

Sánchez forma parte del grupo Cultura Saprissa y cuando es necesario asiste al estadio para decorarlo antes de un juego, pero eso no se compara con el hecho de ver a su equipo y apoyarlo.

“Mi vida gira alrededor de Saprissa, es mucho más que una pasión, al final de cuentas uno planea sus horarios en base a los partidos, que haya lo menos posible a la hora de los juegos para verlos en paz. No tengo palabras para describir lo que siento.

“Veo factible que Saprissa avance a semifinales, pues juega dos partidos en casa (Sporting y San Carlos) y en instancias finales, uno ve a un Saprissa distinto”.