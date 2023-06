Aficionado saprissista le pudo decir a Joel Campbell lo que muchos morados quisieran

Don Francisco Jiménez pudo decirle a Joel Campbell lo que le duele que no vaya a jugar con Saprissa. (Jose Cordero)

La oportunidad que tuvo don Francisco Jiménez, vecino de Cartago, de estar frente a frente con Joel Campbell y preguntarle por qué no se fue a Saprissa, la desearían muchísimos morados.

El señor fue la voz de muchos aficionados saprissistas que están decepcionados por la decisión del jugador de marcharse a la acera del frente en lugar del club con el que debutó en Tiquicia, hace 13 años.

El arribo del delantero a Costa Rica fue todo un show, llegaron cualquier cantidad de medios a recibirlo y algunos aficionados buscando una foto, un saludo o al menos verlo.

Después de más de diez minutos de hablar con los medios, a Joel le abrieron paso y cuando se dirigía al carro con el que se iría a la concentración de la Selección Nacional, apareció don Francisco, bien uniformado con su camiseta de campeones luego de ganar la copa 38 la semana pasada.

No se confundan, el saludo de Jiménez fue sumamente cordial, respetuoso y amigable, su pregunta a Joel la hizo con toda educación y Campbell hasta le devolvió el saludo.

Tal vez lo único incómodo del momento para Joel es salir en la misma imagen con un aficionado con chema morada cuando Campbell ya es prácticamente jugador rojinegro.

Apenas el futbolista jaló pudimos hablar con don Francisco, que nos contó sobre su experiencia, que hasta fue una casualidad porque él no fue a buscar a Joel, sino a esperar a un familiar.

Campbell llegó al país este martes

Le pregunté a Joel por qué nos abandonó a los morados después de tantos años — Francisco Jiménez, aficionado

“Lo que le dije fue por la camiseta, que por qué nos había abandonado, se lo pregunté así: ‘Joel, ¿por qué nos abandonaste?, tantos años que estuviste con Saprissa’; no me dijo nada, pero sí me saludó muy amable y bueno, es su decisión y uno la respeta”, comentó.

A diferencia de otros aficionados morados que no se dan por menos y afirman que no les importa que Joel no llegue al Monstruo, o que le reclaman al jugador de una manera un poco más fuerte, don Francisco afirma que lo que siente es tristeza.

El morado dice que se identificó con Christian Bolaños, volante morado que en una transmisión en vivo afirmó que Nathaniel, segundo nombre del artillero, lo tiene dolido.

Francisco Jiménez es de esos morados fieles, que siempre están con el Saprissa. (Jose Cordero)

“Para mí sí es muy triste que no va a jugar con Saprissa, yo sí lo quería ver ahí, pero por otro lado feliz que venga a la Selección, por lo menos por ahí nos va a representar como siempre lo ha hecho, al final eso es lo más importante”, comentó.

Jiménez afirma que en su criterio la directiva del Monstruo sí tuvo que hacer un esfuerzo adicional por Joel, meterle un poquito, porque no estábamos hablando de cualquier jugador, sino uno muy importante y que puede ser determinante para él.

“Yo sí les hubiera pedido un mayor esfuerzo, Joel es un jugador que ha sido figura a nivel mundial, para mí sí se descuidaron y al final imaginate, se va con el enemigo, es algo que a uno no le hubiera gustado ver, adonde tenía que venir era a Saprissa”, destacó.

A pesar de la admiración por Joel, lamentablemente para don Francisco ahora es un rival y su apoyo a Saprissa se mantiene tan firme como siempre, apoyará con todo a su equipo y cuando haya un clásico ya no verá a Campbell con el cariño de otros momentos.

“Cuando esté en la Selección lo apoyaré a muerte, pero en el fútbol nacional ahora es un rival más”.