Aficionados chivas con el nuevo logo de la Sele

Este es el nuevo logo de la selección nacional. Prensa Fedefútbol.

Los aficionados de la Sele están parados de uñas por el cambio del logo del equipo de todos.

Este miércoles, la Federación Costarricense de Fútbol presentó su nueva imagen, como parte de las celebraciones del centenario de la institución, pero los comentarios sobre el nuevo escudo no son nada favorables en redes sociales.

“Como que la Federación no da pie en bola. Me parece un diseño demasiado simple y sin alma. Personalmente me parece un logo feo y que no representa en nada al país. Me pregunto cuánto se invirtió en eso. Por mientras la selección sufriendo penas por clasificar al Mundial”, escribió el usuario @ursusmar en Twitter.

El nuevo logo generó comentarios hasta en Panamá. Instagram.

“Esto lo hace mi sobrino de 10 años y no les cobra”, puso @Kend_z y @Thefrogman1084 escribió: “Del diseñador del logo de Recope. Todo lo hacen feo: la imagen, el uniforme, el estilo de juego”.

“¿Lo hicieron con Paint?”, “Fatal, de verdad que van de mal en peor”, “Feo”, “Horrible”, “Sin comentarios”, son solo algunos comentarios en una foto del nuevo escudo que publicamos en Facebook.

El exdirector de comunicación y mercadeo de Saprissa Warren Báez, también le tiró al nuevo logo.