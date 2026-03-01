Deportes

Aficionados de Alajuelense perdieron la paciencia y piden la cabeza de una de las figuras del equipo

Alajuelense es sexto en la tabla de posiciones del Clausura 2026, con apenas 9 puntos de 27 posibles

Por Yenci Aguilar Arroyo

Alajuelense sumó una nueva derrota en el torneo de Clausura, ante Puntarenas FC y la afición perdió la paciencia con una de sus figuras.

El sábado por la noche, los leones cayeron 0-2 en el estadio Lito Pérez y los liguistas la emprendieron contra el técnico Óscar Ramírez, y quieren que se haga a un lado.

En este momento, la Liga es noveno en la tabla de posiciones, con apenas 9 puntos de 27 posibles.

Saprissa vs. Alajuelense
Aficionados de Alajuelense se cansaron de los resultados y piden la salida del técnico Óscar Ramírez. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Afición pide la cabeza de Óscar Ramírez

En redes sociales, el malestar de los aficionados es evidente y esto le claman a la dirigencia manuda:

“Si despidieron a Guima por sacar empates de forma consecutiva, espero y hagan lo mismo con Machillo por sus derrotas. El viejo no da para más, no le interesa dirigir a la Liga y se nota desde que empezó el campeonato. Abran los ojos o nos comeremos una peor goleada contra LAFC”.

“¡Que se vayan todos! Sobre todo Óscar Ramírez con sus cabezonadas, línea de 5 de 5 contra Puntarenas FC, encerrados todo el partido, gracias Machillo pero se acabó el ciclo muy rápido".

Puntarenas FC es más que Liga Deportiva Alajuelense en el 'Lito' Pérez.
Alajuelense es sexto en la tabla, con apenas 9 puntos. Foto: prensa LDA. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)

“Macho es insostenible, muchas gracias por la 30, pero por su salud y el equipo debe hacerse a un lado”.

“Gracias por darle una nueva vida a Alajuelense, pero ya va siendo hora de separar caminos de nuevo, Don Óscar Ramírez. Ojo, que no es el único culpable de esta debacle. El rendimiento de TODOS es paupérrimo, ni la sombra de lo que mostraban hace 4 meses”.

“Es hora de dar de baja a Óscar”, son varios de los comentarios que se leen en las redes sociales del club manudo.

