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Aficionados de Alajuelense piden ayuda para alentar a las leonas antes de semifinales

Alajuelense femenino se enfrentará a Dimas Escazú en el torneo de Clausura y un grupo de apoyo a las leonas pide ayuda para hacer un recibimiento

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Por Yenci Aguilar Arroyo

Alajuelense femenino va por su décimo título al hilo y, una agrupación que se encarga de apoyar a las leonas, pide ayuda para hacer un recibimiento de altura, para las semifinales del torneo de Clausura.

Las chicas que dirige Wilmer López se medirán ante Dimas Escazú en la segunda fase del torneo, a partido único y, por eso, la agrupación quiere ir con todo a apoyar a las jugadoras.

“La Manada” se dedica exclusivamente a hacerle barra a las muchachas y ahora está buscando donaciones de dinero, instrumentos y la presencia de aficionados, para alentar a las liguistas, que finalizaron la fase inicial como líderes del torneo, con 39 puntos.

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Alajuelense vs. Dimas, final del fútbol femenino
Un grupo dedicado a apoyar al equipo femenino de Alajuelense pide ayuda para hacer un recibimiento, de cara a las semifinales. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

¿Cómo ayudar?

La Manada, a través de sus redes sociales, habilitó el número 8330-7986 por si alguien desea apuntarse a este recibimiento.

“Seamos parte de esta historia”, escribieron en sus redes sociales.

Los partidos del final four serán el lunes 11 de mayo.

Saprissa vs Sporting será a las 4 p.m., y Alajuelense vs Dimas Escazú a las 8 p.m. Ambos duelos se llevarán a cabo en el estadio Nicolás Macís, en Escazú.

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Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

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