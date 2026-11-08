Aficionados de Alajuelense podrán disfrutar de una transmisión única del juego ante Sporting FC

Este sábado, para el juego entre Alajuelense y Sporting FC, la institución rojinegra se luce con una transmisión con la que están buscando acercarse a la afición.

Se trata de LDA Media, una plataforma en la que narrarán las principales incidencias de lo que pasará en el estadio Alejandro Morera Soto.

Recordemos que los albinegros son líderes, con 30 puntos, mientras los leones son cuartos en la tabla, con 26 unidades.

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Alajuelense tendrá una transmisión en vivo, para contar las principales incidencias del juego contra Sporting FC. Foto: captura de pantalla. (Foto: captura de pantalla. /Foto: captura de pantalla.)

El juego entre Alajuelense y Sporting FC dará inicio a las 8 p.m., en el estadio Alejandro Morera Soto.

De todo para los leones

En el canal de YouTube de Alajuelense, llamado “Alajuelense Oficial”, aparece el espacio, llamado “LDA Media: Streaming en vivo de LDA vs SFC”.

En pantalla aparecen Daniel Sanabria, del equipo de comunicación de la LDA, el exjugador liguista Carlos Castro y Sandro Velásquez, quien narrará el duelo.

Eso sí, por temas de derechos de televisión, no se pueden proyectar imágenes de la mejenga, solo se verán ellos y se escuchará la narración.

“La gente podrá ver desde sus celulares, la computadora, gráficos, estadísticas, las graderías del Morera y escuchar la narración del partido en vivo.

“Este es el punto de partida, porque luego vamos a difundir las conferencias de prensa y zona mixta en vivo, son cosas que a veces no se ven y queremos darle este incentivo a los aficionados”, dijo hace unas semanas Leonardo Medina, encargado de Comunicación de la Liga.