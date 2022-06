Aficionados de Alajuelense se fundieron en un abrazo de 103 años

Los aficionados demostraron todo el amor que sienten por la Liga. Foto: Alonso Tenorio (Alonso Tenorio)

Don Freddy Meléndez salió desde el vienes de su casa, en Matina de Limón, porque quería estar bien temprano este sábado en una fiesta que celebra igual que el cumpleaños de cualquier miembro de su familia: el aniversario de su amada Liga Deportiva Alajuelense.

El León festejó este sábado 103 años de existencia y lo hizo con un pachangón al lado de su afición, como no pudo hacerlo en los dos últimos años por la pandemia. Por eso los fiebres, como este limonense, no querían perderse la celebración, por más largo que estuvieran.

Durante la actividad se proyectó el documental Leonas. Foto: Alonso Tenorio (Alonso Tenorio)

A don Freddy le fue tan bien que hasta se ganó una gorra original del club en un concurso de preguntas sobre la historia de la Liga. Apenas se la dieron se la puso y la lucía orgulloso.

“Yo es que soy liguista de corazón y estos eventos son únicos, solo se viven una vez al año y uno no se los puede perder, hay que disfrutarlos. Sigo a la Liga a donde sea que pueda, he tenido incluso la oportunidad de ir a verla a otros países, es una gran pasión”, explicó.

Don Freddy Meléndez celebra el cumple de la Liga como el de un familiar. Foto: Alonso Tenorio (Alonso Tenorio)

Don Freddy andaba con una hija tan manuda como él, disfrutando de los shows cómicos como el de la famosa Martha Emilia, el concierto con la banda Música Manuda 11/04 y de todo el ambientanzo que se respiraba en el lugar.

“Ser liguista para mí es algo que no tiene nombre, mi papá jugó con la Liga, se llamaba Bernardino Meléndez, conocido como el Zurdo Meléndez, lo hizo en la época del Indio Buroy y Alejandro Morera, toda mi familia es liguista al 100%”, contó.

El León fue muy buscado para las fotos. Foto: Alonso Tenorio (Alonso Tenorio)

Un norteño

En la fiesta había espacio para todos, doña Irene Sibaja andaba feliz de la vida con su chema rojinegra junto a su esposo, Miguel Madrigal, que andaba orgulloso un suéter de la Asociación Deportiva San Carlos.

“Para mí la Liga es la Liga, es el amor de uno. Él como es de San Carlos a veces me molesta y me enojo, pero yo tampoco me dejo”, dijo entre risas doña Irene.

Don Miguel Madrigal, pese a ser sancarleño, la pasó bien con su esposa Irene Sibaja. Foto: Alonso Tenorio (Alonso Tenorio)

A pesar de no ser manudo, Madrigal sí la pasó bien bonito porque sus hijas también son manuditicas, entonces él le tiene algún cariño al equipo. Incluso, cuando los Toros le ganaron el campeonato a Saprissa en el 2019, todos se unieron en una sola piña.

La pasión no tiene edad. Foto: Alonso Tenorio (Alonso Tenorio)

Apoyo

Además de las actividades, algunos pulseadores manudos tuvieron el chance de vender sus artículos en puestitos. Una de las que aprovechó fue Andrea Arce, quien pudo vender tarjeteros hechos en cuero con su lanyard o correa para colgar del cuello o la mano, además tenía estuches para audífonos inalámbricos de celular.

Ella es la pareja de la defensora manuda Gabriela Guillén, de hecho el negocio es de ambas y se llama Wike Wallets, se tiraron al agua hace un mes para emprender.

Andrea Arce (izquierda), pareja de Gaby Guillén, pudo ofrecer los productos de su negocio. Foto: Alonso Tenorio (Alonso Tenorio)

“Ya estamos pensando en el tercer o cuarto producto. Siempre habíamos querido emprender, pero como tiene que ir de la mano del trabajo y además se corre el riesgo de si pega o no, pero nos tiramos al agua valientes”, explicó Arce.

Martha Emilia puso el toque de humor a la fiesta. Foto: Alonso Tenorio (Alonso Tenorio)

A ella le emocionó mucho que durante la fiesta también se proyectó el documental Leonas, en el que se cuenta la historia de diez jugadoras manudas, entre ellas Guillén. Considera muy importante que algunos pudieran conocer su historia en un día muy especial.

La velada cerró en un fiestón lleno de música y cantándole feliz cumpleaños al León, orgullosos más que nunca de los colores que aman y han jurado defender y honrar como manudos.