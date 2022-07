Aficionados de Alajuelense vuelven a reportar problemas con la venta de entradas para la final ante Cartaginés

Las entradas se están vendiendo como pan caliente, habrá llenazo de nuevo en la Catedral. (Rafael Pacheco Granados)

Liga Deportiva Alajuelense puso a la venta este martes por la mañana las entradas para la gran final ante Cartaginés y tan solo unas horas después sus aficionados empezaron a reportar problemas a la hora de comprarlas.

En el Twitter del equipo rojinegro ya son bastantes los manudos que se han quejado, aseguran que se les hace el rebajo, pero no les llega entrada.

“Soy socia, pero intenté comprar una entrada, se hizo el rebajo en dos tarjetas diferentes y no me llegó nada”, se quejó la aficionada manuda Susan Badilla en Twitter.

“Hola, me hicieron el rebajo y no me llegaron las entradas, ¿qué tengo que hacer?” escribió Christopher Arias.

“Me hicieron el rebajo y no me mandaron las entradas. ¿Qué hago? ¿Voy con el rebajo?”, puso el usuario Cass PB en la red social del pajarito.

Y así como este mensaje hay un montón que están teniendo problemas a la hora de comprar su entrada.

Las entradas se venden únicamente de manera digital en la tiquetera del club (http://boleteria.lda.cr) por lo que el equipo insiste en no comprarle a nadie tiquetes fuera de la página pues se corre el riesgo de quedarse afuera con entrada falsa.

Hay que recordar que muchos de sus aficionados, entre ellos socios, se quedaron con las ganas de entrar al Morera Soto, a pesar de tener entrada, para el duelo por la final de vuelta de segunda fase ante el Cartaginés, el jueves pasado.

[ Alajuelense anuncia investigación y busca soluciones para los que no pudieron entrar al partido ante Cartaginés ]

Uno de los principales problemas fue que se duplicaron entradas, por lo que a muchos no los dejaron pasar porque otros con esa misma numeración ya lo habían hecho en su lugar.

Fernando Ocampo, presidente manudo, comentó que al menos la mitad de las personas que reclamaron que no pudieron entrar tenían una entrada falsa.

Para este miércoles, no aceptarán entradas físicas en la boletería y a los socios del club se les enviará un tiquete digital, pues el carné de socio no se admitirá para entrar.

La Teja le consultó al departamento de prensa de la Liga por el nuevo problemas con la venta de entradas y quedaro en respondernos en un ratico, aquí estamos esperando.