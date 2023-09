Aficionados de Saprissa anuncian que dejarán en el olvido el cántico de “vergüenza nacional”

Varios miembros de la Ultra Morada y la peña Poder y Orgullo viajaron a Nicaragua para apoyar al Saprissa. Foto: Cortesía.

La derrota del Deportivo Saprissa en Nicaragua ante el Real Estelí generó una locura en las redes sociales, especialmente vacilando a los aficionados morados.

Y uno de los temas de los que más se habló fue sobre la famosa canción creada por la Ultra Morada dedicada a Alajuelense, por la vez que perdió ante el Diriangén, a finales de los noventa, en la llamaban a los manudos “vergüenza nacional”.

Así que en La Teja nos dimos a la tarea de preguntarle a varios miembros de la actual barra y a algunos allegados si, luego del papelón en tierras pinoleras, volverían a cantarla en los juegos del Monstruo y la mayoría fueron claros al decir que no.

El primero en decirnos que no va más fue Jesús Fallas, de la peña “Poder y Orgullo”. Él fue directo al grano en medio del colerón del marcador final.

“La canción de ‘vergüenza nacional’ no la vamos a cantar más porque ya perdimos en Nicaragua, pero tampoco la vamos a borrar de la memoria”, comentó.

Su compañero David Guzmán prefiere hacerle una pausa a la pieza, para así evitar echar más sal a la herida. “Siempre va seguir la canción, pero no es el momento para cantarla”.

También les pedimos opinión a Los Pillos de la Ultra y todos fueron sobre la misma línea de quitarla del repertorio.

Uno de los compartió su comentario fue Julio Ezequiel, con una corta frase: “de borrarse, no se va borrar, pero no se va cantar más”. Bryan Peña aplicó el mismo toque a su respuesta: “Hicimos la canción, pero ya no vamos a cantarla”. Mientras Josue Barrientos recalcó: “No la vamos a cantar más, porque perdimos”.

El detalle que todos tienen en común es que fueron parte de los 300 morados que viajaron a Nicaragua para alentar al equipo en el estadio Independencia, ellos se fueron el pasado martes y se regresaron este jueves en horas de la tarde. Pese a la dura caída, nunca dejaron de apoyar en la mejenga.

La armaron en dos toques

Según nos contó Jesús en medio del viaje de regreso a Costa Rica, la famosa canción de la Ultra se escribió el 23 de junio de 1997, un día después de que Alajuelense perdiera por primera vez en Nicaragua ante el Diriangén, 3-2 por la Copa de Campeones de la Concacaf.

Ese día, varios miembros se reunieron para armar la pieza, cuando la tenían lista, la escribieron en un cuaderno para que dos días después se cantara por primera vez en el juego Saprissa - Cartaginés por las semifinales, previo a esa mejenga hicieron un montón de papelitos para que los barristas se la aprendieran.

Pero fue hasta el 6 de julio de ese año que los manudos la escucharon por primera vez en un clásico nacional, a partir de ahí se volvió una de las canciones más sonadas en los partidos, pero ahora pasará a la historia.