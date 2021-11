Aficionados deberán portarse como en misa en su regreso al estadio

Cantar goles de esta manera está prohibido en el regreso de los aficionados. Fotos: Mayela López Cantar goles de esta manera está prohibido en el regreso de los aficionados. Fotos: Mayela López (Mayela Lopez; Mayela López)

Este fin de semana los aficionados al fútbol podrán volver al estadio luego de casi 20 meses sin poder alentar desde las gradas a sus equipos debido a la pandemia.

La primera mejenga con aficionados será Pérez Zeledón contra Cartaginés, hoy a las 7 p.m en el estadio Municipal, eso sí, los fiebrazos deberán seguir una serie de estrictas normas.

Según el protocolo presentado por los tres equipos que ya lo hicieron público, Alajuelense, Saprissa y Pérez Zeledón, sus aficionados prácticamente tendrán que portarse como en misa, intachables.

Los morados por ejemplo, publicaron en su sitio web las reglas que deben seguir los fiebres que vayan a la mejenga de este sábado a las 8 p.m. ante Sporting en la Cueva.

Primero que todo, para entrar al estadio tiene que tener el esquema completo de vacunación y pedirán el código QR.

Al ingresar tendrán que lavarse las manos en la entrada del estadio y tomarse la temperatura.

También hay que tener la mascarilla puesta todo el tiempo y gritar, silbar y cantar tampoco está permitido.

Además todos se tienen que quedar quediticos en el espacio que le asignaron y la mascarilla no se la pueden quitar ni para ir al baño.

Tampoco se venderá comida dentro del estadio porque para entrarle sabroso los aficionados se tendrían que quitar la mascarilla.

El protocolo establecido de Saprissa es casi igual al resto, por lo que este tipo de consideraciones también se deben cumplir en los otros estadios, pues son lineamientos del Ministerio de Salud, no es algo decidido por los clubes.

En el caso de Alajuelense y Saprissa por ahora solo ingresarán socios, mientras que en Pérez una pequeña cantidad de aficionados. Durante noviembre puede ingresar el 25% de aficionados y en diciembre el 30%

Trabajan en ello

Al Saprissa de momento irán solo socios y muy bien portados. Fotos: Mayela López

Herediano y Cartaginés los otros dos equipos con mayor cantidad de aficionados también se alistan para dar a conocer su protocolo a la afición.

Jafet Soto, gerente general del Herediano, confirmó a La Teja que este jueves darán a conocer los lineamientos para sus aficionados de cara al juego en casa del domingo ante Guanacasteca en el Colleya Fonseca.

Jeison Solano, jefe de prensa de los brumosos, destacó por su parte que ellos están haciéndole unos ajustes a su protocolo porque la intención es que entren tanto socios como aficionados sin afiliar.

Al Cartaginés solo le queda un juego en casa, ante Jicaral en la fecha 22, el domingo 28 de noviembre, por lo que están aprovechando los días que restan para afinar esos detalles.

Grecia sin afición

En la jornada de este fin de semana Pérez Zeledón, San Carlos, Saprissa, Grecia, Jicaral y Heredia serán locales.

De estos clubes, solo los griegos, que reciben a Guadalupe, no recibirán aficionados en el Allen Riggioni.

“El estadio tiene una previsión legal que no permite mejoras en él reducto, por lo que no podemos demarcar los espacios en la gradería”, explicó Peggy Guillén, gerente de Grecia.

Guillén aseguró que de clasificar a semis inscribirán un estadio alterno para jugar con afición.

Por su parte San Carlos ya puso a la venta las entradas para la mejenga ante Santos el sábado a las 5 p.m. y le pedirá a sus aficionados el código QR o el carné de vacunación.

Jicaral recibe a la Liga el domingo a las 2 p.m., están vendiendo las entradas en 15 rojos y solo podrá recibir 375 aficionados.

Para entrar están pidiendo el carné de vacunación, el código QR o el EDUS, para comprobar que ya están vacunados.

Extrañados

Para los aficionados ir al estadio y no poder reaccionar ni siquiera a un gol de su equipo es algo que no les suena y quieren ver cómo harán los clubes para frenar la euforia. A muchos no les suena no poder ni cantar una anotación.

“No lo entiendo. No poder ni gritar un gol es igual de ridículo que cuando prohibían celebrar los goles a los jugadores. Quizá beneficie a las familias con niños, les viene bien un entorno más comedido, pero el grueso de la gente que va al estadio no va a querer que les impongan reglas de conducta que no vienen al caso, me parece más triste un estadio con público y en silencio, que un estadio vacío”, opinó Mauricio Gómez, aficionado al Saprissa.

En los estadios habrá fiscales del Ministerio de Salud vigilando que las cosas salgan como ellos lo han pedido para poder seguir con la apertura de los estadios.