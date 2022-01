Aficionados del Bolívar aplaudieron salida de Jurguens Montenegro

Jurguens Montenegro no la pegó en Bolivia. Foto: Facebook Bolivar

La primera aventura de Jurguens Montenegro por el fútbol internacional lamentablemente fue de corta duración para el atacante costarricense y acabó hasta con aplausos de parte de los aficionados de su exclub, el Bolíviar de Bolivia, mediante las redes sociales

Alajuelense anunció este sábado el regreso del atacante porteño al tiempo que el cuadro boliviano anunció el fin del préstamo que originalmente era por un año, pero el equipo decidió acabarlo antes de tiempo sin ejercer la opción de compra sobre su ficha.

Con comentarios como “empezamos bien el año”, “llegó muy pronto, seguía verde, erró goles cantados”, “Que te vaya bien, Jurguens, nunca te adaptaste a la altura”, algunos fiebres del Bolívar le dieron la despedida.

Empezamos bien el año 😎 — Yerko.3311 (@3311Yerko) January 1, 2022

Otros fiebres del equipo celeste fueron más duros con el delantero manudo, los que al menos conservaron la educación y la línea del respeto (porque otros se le fueron al cuerpo) al señalar que como goleador les quedó mal.

“Me disculpan, pero fue botar plata, un supuesto goleador que no estuvo a la altura del Bolívar”. ”De goleador no tenía nada, espero q este tipo de casos no se vuelva a repetir”, son algunos de los comentarios que se leen en el Face y Twitter del Bolívar.

El tico solo jugó once de 30 partidos con el cuadro celeste en el que apenas marcó un gol. De esos juegos solamente en cuatro fue titular.

Llegó muy pronto seguía verde erró goles cantados — juan pablo strelli (@JStrelli) January 1, 2022

A la situación se le suma también la presión que vivió el conjunto de La Academia, como le llaman a los paceños, pues siendo el club más ganador en ese país con 29 títulos, quedó en el cuarto lugar del torneo que finalizó en diciembre, a nueve puntos del campeón, Independiente.

Otros cien pesos

Mientras que en Bolivia aplaudieron la salida de Jurguens, los aficionados rojinegros ven con buenos ojos el regreso del atacante y no se dejan llevar por sus malas estadísticas el semestre pasado.

“Para mí es una buena opción, ya se sabe lo que nos puede dar, sabe cómo juega la Liga, considerando el mal momento de Marcel, la sanción de Venegas y la muy posible partida del panameño (Gabriel) Torres, que fue el más efectivo en la última vuelta del torneo, la veo con buenos ojos, la verdad”, opinó a La Teja el manudo Henry Tencio, turrialbeño de cepa.

Los rojinegros consideran que en Costa Rica Montenegro será otra cosa, pues con el León el muchacho ya demostró en torneos pasados que puede competir por un puesto.

“Me parece positivo su regreso porque nos urge esa competencia arriba, a un Marcel que no tuvo una buena temporada, que le hace falta mucho eso, alguien que lo aprete, porque fue uno de los puntos flojos. Yo veo con optimismo el regreso, él ya conoce acá”, destacó Andrés Baldí, otro fiebre erizo de San Rafael de Alajuela.

Baldí además considera que a Jurguens no le fue bien en Bolivia por el mal nivel torneo nacional que repercute cuando los ticos se van a jugar a otras ligas.

“Es un claro reflejo del nivel del fútbol de Costa Rica, donde a los veteranos aún les alcanza para jugar acá sin problema, el que a Jurguens no le haya ido bien en Bolivia es una prueba más, pero no quiere decir que no le alcance para nuestro campeonatico”, agregó.

Más anuncios

Santos vs Alajuelense Giancarlo González recibió otra oportunidad para seguir como manudo. (Rafael Pacheco Granados)

El de Jurguens es uno de los anuncios que han hecho los manudos estas semanas, al club también regresó el arquero Miguel Ajú, quien atajó en Jicaral el torneo pasado y Marco Josué Meneses, quien hace un año estuvo con la Liga y luego lo enviaron a Guadalupe FC.

Además este domingo renovaron a Giancarlo González por un año más, anuncio que dividió las opiniones de los aficionados manudos luego del torneo flojo que tuvo el Pipo el año pasado, a quien le dieron una oportunidad más para que se acomode finalmente.