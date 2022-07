Aficionados del Puntarenas FC teñirán de naranja el estadio Ricardo Saprissa

La familia Roque ya se está preparando para ver la mejenga del Puerto contra el Monstruo. Cortesía.

Saprissa enfrentará al Puntarenas FC el domingo, a las 5 de la tarde en la Cueva y decenas de aficionados porteños se están alistando para apoyar a los tiburones y llenar de sabor la casa de don Ricardo.

Los seguidores del cuadro naranja están más que entusiasmados con el buen arranque del Puerto en su regreso a la primera división y por eso quieren seguir al club dentro y fuera del Lito Pérez.

Stephanie Roque vive en el barrio Fray Casiano y contó que de momento irá con unas 14 personas al estuche morado.

“Nosotros somo un familión y estamos buscando una buseta. La cantidad de gente que se apunte dependerá del precio de las entradas del partido. La semana pasada fuimos a Cartago, éramos 8 personas y nos hicimos sentir con todo en el Fello Meza.

“Siempre vamos mi mamá, Marielos García, mi hermana, Carolina; Nicole, una sobrina y también se nos suman amistades. Llevamos pancartas, vamos bien vestidos con los colores del club y no paramos de apoyar durante todo el juego”, afirmó.

Los porteños han tenido un inicio de torneo inimaginable. John Durán. (JOHN DURAN)

Para Stephanie, el Puerto viene haciendo un gran torneo y asegura que el Monstruo sufrirá en su casa. Ella cree que el PFC ganará 2-1 a los morados.

José Ángel Rodríguez irá al estuche con su esposa, Felicia; su mamá, doña Gloria y su hija, Raquel.

“Creo que el arranque de Puntarenas ha sido inimaginable, porque ni el porteño más envenenado creyó que el equipo iniciaría tan bien, el equipo estaba para comenzar bien el torneo, pero no de esa forma.

[ Héctor Trejos, presidente del Puntarenas FC: “ahora tendrán que vernos con otros ojos” ]

“Los jugadores se han puesto la camisa, han sudado, se han hecho seis puntos y seis goles y la afición está muy motivada”, comentó.

Rodríguez tiene un dilema porque es seguidor del Monstruo, pero desde que Puntarenas volvió a la primera división dejó el color morado de lado y confía en que la mejenga finalizará 1-1 y así no pierde por ningún lado.

Don José Ángel, su esposa Felicia y su hija Lupe han llevado hasta agua para ver al Puerto en el Lito Pérez. Cortesía.

Doña Gloria Rodríguez, mamá de José Ángel, es aficionada chuchequera desde hace 55 años y añadió que el Puerto es uno de sus grandes amores.

“Amo a Puntarenas, cuando tenía ocho meses de embarazo de mi hijo José Ángel iba al estadio a ver al equipo y creo en ellos, en los jugadores, pensé que el partido contra Cartaginés iba a ser difícil, pero salieron adelante.

“Yo me enojo si el equipo no logra hacer los goles y espero que el domingo ganen 1-0″, dijo.

Doña Gloria se tira a la calle a celebrar con el equipo de sus amores. Acá con el Tiburón Parcero. Cortesía.

Con el Puerto donde sea

Diego Silva, de la empresa Soma Tours, organiza excursiones para los aficionados que quieran ir a ver al Puerto fuera de la Olla Mágica.

“De momento contamos con una buseta para 25 personas. Este grupo de aficionados irá a sol norte y tenemos previsto salir de Puntarenas antes del mediodía”, manifestó.

Silva añadió que aún cuentan con espacios disponibles y no es la primera vez que irá a apoyar al equipo en un estadio en el que el Puerto sea visitante.

“Siempre organizábamos tours cuando el PFC jugaba en la Liga de Ascenso y me parece importante que ahora también apoyemos al equipo”, contó.

María Isabel Chaves tampoco se perderá la oportunidad de ir al reducto morado, con su hija María José.

Chaves vive en Barranca y afirmó que no se pierde un solo juego del Puntarenas y desde que comenzó el torneo, ha visto al club en casa y fuera de ella.

María Isabel Chaves recorre Tiquicia con su hija María José. Cortesía.

“Estamos muy emocionados porque el equipo estuvo ocho años fuera de la primera y que ahora volviera de esa manera es increíble. El día del debut (20 de julio), ante San Carlos no me aguanté y lloré con el primer gol.

“Tenía miedo que con la salida de Horacio (Esquivel) al equipo no le fuera bien, pero me gustó que el nuevo técnico (Alexánder Vargas) hizo una buena lectura de juego, no esperó a que terminara el juego para hacer cambios, la verdad fue un debut muy lindo”, explicó.